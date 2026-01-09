Afrique : Macron veut le retour des groupes français « qui ont faim »

Puissance autrefois très présente en Afrique, la France a, depuis plusieurs années, vu son influence considérablement se réduire. L’Histoire ne joue pas en faveur de Paris, avec des années de colonisation dont les conséquences se font aujourd’hui encore, pleinement ressentir. D’autre part, le monde change, évolue.

De nouvelles puissances sont ainsi arrivées, à commencer par la Fédération de Russie ou la République Populaire de Chine. En Afrique, ces deux pays nouent de plus en plus de partenariats, financent le développement des infrastructures ou apportent une aide sécuritaire.

La France souhaite renouer avec le continent africain

Un constat amer, pour la France. C’est en ce sens qu’Emmanuel Macron a annoncé, lors de son discours annuel devant les ambassadeurs, qu’il était temps que la France renoue, économiquement, avec le continent. Le chef de l’État a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les entreprises françaises et le continent africain.

Selon Emmanuel Macron, 2026 est une chance. C’est une date étape afin de relancer une vraie stratégie de la France en Afrique, ajoutant que Paris ne partait pas de zéro, loin de là. Les diasporas installées en France aident à faire le lien, ajoutant que les relations économiques, bien que brinquebalantes pour certaines, existent. Les fondations ne demandent qu’à être solidifiées.

Les investissements étrangers en Afrique diminuent

Les chiffres parlent, en tous les cas, en faveur du discours d’Emmanuel Macron. D’après les données de la Direction générale du Trésor, les flux d’investissements directs étrangers français vers l’Afrique diminuent depuis le milieu des années 2010. Le continent ne représente plus que 2,5% des investissements français à l’étranger. Des chiffres à nuancer toutefois puisqu’entre 2024 et 2025, les investissements étrangers sur le continent, ont diminué de 42%. Les tensions internationales, les dettes ainsi que les changements de paradigmes politiques en sont les principales raisons.