RDC : Félix Tshisekedi décore Fally Ipupa après sa double prestation au stade de France

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement décoré le chanteur congolais Fally Ipupa ce samedi 6 juin 2026, lors d’une cérémonie solennelle organisée à la Cité de l’Union africaine à Kinshasa. La distinction intervient au retour de l’artiste après ses deux concerts historiques au Stade de France, les 2 et 3 mai 2026.

Ces soirées avaient rassemblé plus de 110 000 spectateurs sur deux nuits consécutives, faisant de Fally Ipupa le premier artiste africain francophone résidant sur le continent à se produire en solo dans la plus grande enceinte sportive de France. Parmi les invités présents sur scène figuraient Youssou N’Dour, Wizkid, Matt Pokora et SDM. L’événement marquait également les vingt ans de carrière de l’artiste, né Fally Ipupa Nsimba.

Chevalier de l’Ordre national du Léopard

La présidence congolaise a communiqué les détails de la cérémonie sur le réseau social X. Félix Tshisekedi a élevé Fally Ipupa au grade de Chevalier de l’Ordre national du Léopard, la plus haute distinction honorifique accordée par l’État congolais. L’artiste a également reçu la Médaille d’or du Mérite des Arts, Sciences et Lettres.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le chef de l’État a précisé que la décoration « ne distingue pas seulement un artiste, mais elle honore un parcours, une discipline, une constance, une œuvre, une voix, une présence scénique et une capacité rare à faire voyager l’âme congolaise au-delà des frontières géographiques ».

Une reconnaissance d’État pour la musique congolaise

L’Ordre national du Léopard, institué à l’indépendance du pays en 1960, est remis par le président de la République à des personnalités civiles ou militaires pour services rendus à la nation. Son attribution à Fally Ipupa dans son grade de chevalier constitue la première remise publique de cette distinction à un artiste de la scène musicale congolaise contemporaine pour un exploit réalisé à l’étranger.

Fally Ipupa cumule à ce jour plus de 4 milliards de streams, 400 000 albums vendus et 6,5 millions d’abonnés sur Instagram. Après Paris La Défense Arena en 2023, le double Stade de France représente l’étape la plus importante de sa trajectoire internationale. Son album XX, sorti le 17 avril 2026 chez Elektra France/Warner Music France, dont une seconde édition intitulée XX Delirium est attendue le 10 juin 2026.