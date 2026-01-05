Air France : un avion dérouté suite à un incident, ce qui s'est passé !

L’année 2025 aura été marquée par une série d’événements techniques pour le constructeur européen Airbus. Entre l’atterrissage d’urgence d’un A350 d‘Air France à Munich en novembre pour une défaillance hydraulique, les turbulences sévères rencontrées par un A320 sur la liaison Paris-Ajaccio en août, ou encore l’incendie d’un appareil d’Air Busan en Corée du Sud en janvier, les compagnies exploitant des avions du groupe ont dû faire face à plusieurs situations délicates. Ce dimanche 4 janvier 2026, un nouveau déroutement vient s’ajouter à cette liste.

Un vol Air France Beyrouth-Paris contraint de se poser en Allemagne

Le vol AF565 assurant la liaison entre la capitale libanaise et l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle n’a pas pu atteindre sa destination finale. L’Airbus A330 transportant les passagers a dû modifier sa trajectoire pour rejoindre l’aéroport de Munich, où il s’est posé à 20h18 heure locale. À l’origine de cette décision : une odeur de chaud perçue à l’intérieur de la cabine par l’équipage.

La compagnie tricolore a précisé que ce choix avait été effectué en respectant scrupuleusement les protocoles établis par Airbus ainsi que ses propres directives internes. Le principe de précaution a prévalu, conformément à la politique de la compagnie qui place la protection des voyageurs et du personnel navigant au premier rang de ses priorités.

Les passagers pris en charge par Air France après l’annulation du vol

Une fois l’appareil immobilisé sur le tarmac bavarois, une autre difficulté s’est présentée. Les membres d’équipage avaient atteint la durée maximale de service autorisée par la réglementation aérienne. Cette contrainte légale a rendu impossible la poursuite du voyage vers Paris, entraînant l’annulation pure et simple de la fin du trajet.

Air France a indiqué avoir mis en place un dispositif d’assistance pour l’ensemble des clients concernés par cette situation. La compagnie a exprimé ses regrets face aux perturbations subies par les voyageurs, tout en rappelant que la sécurité demeure sa priorité absolue et non négociable.