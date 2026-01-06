Anthony Joshua va arrêter la boxe après son accident selon son oncle

Un grave accident de la route survenu récemment au Nigéria a bouleversé l’entourage d’Anthony Joshua. Le boxeur britannique de 36 ans a survécu à ce drame, mais deux de ses proches amis et coéquipiers y ont perdu la vie. Profondément marqué par cette tragédie, l’ancien champion du monde des poids lourds aurait, selon sa famille, pris une décision lourde de conséquences pour la suite de sa carrière sportive.

Un accident mortel et un choc familial

D’après les informations rapportées par son oncle, Adedamola Joshua, et diffusées par Ouest-France, l’accident a agi comme un électrochoc pour le clan familial. Depuis des années, chaque combat d’Anthony Joshua était vécu avec une intense charge émotionnelle par ses proches, partagés entre fierté et angoisse à l’idée de le voir encaisser des coups sur le ring. Le drame survenu la semaine dernière aurait renforcé ce sentiment de fragilité autour de la vie du boxeur.

Selon son oncle, Joshua aurait confié sa décision à ses proches dans un cadre strictement privé, peu après la tragédie. Pour la famille, cette annonce aurait été accueillie avec soulagement, tant la peur de le voir gravement blessé accompagnait chacun de ses combats. Les propos d’Adedamola Joshua laissent entendre que l’essentiel, à leurs yeux, est désormais la préservation de la vie et de la santé du champion.

L’annonce de l’oncle d’Anthony Joshua

Adedamola Joshua affirme que son neveu a choisi de mettre un terme à sa carrière alors qu’il reste l’une des figures majeures de la boxe mondiale. L’ancien champion du monde des poids lourds aurait estimé avoir atteint un sommet, rendant cette décision plus acceptable pour son entourage. Pour la famille, la fin annoncée de cette carrière marquée par des combats spectaculaires et une pression constante représente avant tout un apaisement.

Il convient toutefois de souligner que ces déclarations émanent exclusivement de l’oncle du boxeur. À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite par Anthony Joshua lui-même ou par son équipe. Il est donc possible que cette décision, telle qu’elle est présentée par son proche, n’ait pas encore été formalisée publiquement.