Alors que le monde se remet encore, doucement, de l’arrestation et l’exfiltration du président Maduro depuis le Vénézuéla vers les États-Unis, cet épisode cotninue de faire parler. En Russie, l’ancien président Dmitri Medvedev a d’ailleurs des mots à l’encontre du chancelier allemand, Friedrich Merz, allant jusqu’à évoquer… Son enlèvement.

Alors que beaucoup craignent que les actions américaines aient un impact sur le droit international et les actions de certains pays, la Russie a décidé de rebondir sur les récents événements. En effet, alors qu’il accordait un entretien à l’agence de presse Tass, Dmitri Medvedev a tout simplement évoqué l’arrestation et l’exfiltration du chancelier allemand.

Dmitri Medvedev évoque l’enlèvement de Friedrich Merz

Dans un contexte international particulièrement tendu, et alors que la guerre en Ukraine se poursuit, cette sortie a trouvé un écho important en Europe. Une sortie qui intervient quelques jours seulement après que celui-ci ait évoqué la possibilité de poursuivre voire renforcer l’aide européenne à l’Ukraine.

Chaque prise de position en faveur de Kiev irrite effectivement les autorités russes, qui profitent de chaque occasion pour faire valoir leur position. Au cours de son entretien, Medmedev s’est simplement contenté d’évoquer cette idée, ajoutant qu’une telle action serait envisageable, sans toutefois se questionner sur quelconque cadre juridique ou opérationnel précis.

La décision américaine, un précédent historique

Pour les européens, il ne s’agit-là, pas vraiment d’une surprise. Medvedev est l’une des voix les plus virulentes, n’hésitant pas à critiquer ou à prendre position contre les intérêts européens, dès qu’il en a l’occasion. Difficile d’ailleurs, d’imaginer un vrai passage à l’action, tant une telle décision pourrait précipiter l’Europe et la Russie dans un conflit aux retentissements autrement plus dramatiques que le cadre des simples mots et attaques par voie de presse. Cependant, il apparaît que la décision américaine joue d’ores et déjà le rôle de précédent historique, ce que de nombreuses démocraties redoutaient, notamment en Europe.