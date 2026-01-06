BBL : décès de l'influenceuse Yulia Burtseva après une opération

Le Brazilian Butt Lift, communément appelé BBL, figure parmi les interventions esthétiques les plus demandées au monde, mais également parmi les plus meurtrières. Cette chirurgie, qui consiste à réinjecter de la graisse dans les fesses pour les galber, présente un taux de mortalité estimé entre 1 sur 3 000 et 1 sur 6 000 selon les études, principalement en raison des risques d’embolie graisseuse. Malgré les mises en garde répétées des associations médicales et les témoignages de complications graves, la popularité de cette procédure ne faiblit pas, alimentée par les réseaux sociaux et certaines célébrités. Le 4 janvier 2026, une nouvelle victime est venue allonger cette liste macabre.

Yulia Burtseva victime d’un choc anaphylactique dans une clinique de Moscou

Yulia Burtseva, influenceuse russo-italienne âgée de 38 ans, a perdu la vie après avoir subi un BBL dans une clinique privée de la capitale russe. Selon le média russe MSK1, la jeune femme a connu une détérioration brutale de son état de santé peu après avoir reçu des injections durant l’intervention. Les équipes médicales l’ont transportée en urgence vers un hôpital, mais leurs efforts de réanimation se sont avérés vains.

Les premières informations évoquent un choc anaphylactique comme cause probable du décès. L’opération, d’un coût d’environ 6 000 dollars, se déroulait à la clinique Elmas, située dans le quartier de Tokmakov Lane.

Installée à Naples depuis cinq ans aux côtés de son époux Giuseppe et de leur fille, cette créatrice de contenu avait bâti une communauté de plus de 73 000 abonnés sur Instagram. Ses publications mettaient en scène son quotidien familial et dressaient régulièrement des parallèles entre les modes de vie russe et italien. Elle avait déjà documenté par le passé ses expériences de tourisme médical, notamment un voyage en Turquie pour des soins dentaires.

Enquête pour négligence médicale ouverte par les autorités russes

Le Comité d’enquête de Moscou a annoncé l’ouverture d’une procédure pénale pour homicide involontaire par négligence dans l’exercice de fonctions professionnelles. Les enquêteurs ont procédé à la saisie des documents médicaux de la clinique et ordonné plusieurs expertises médico-légales. Les praticiens impliqués encourent une peine pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement en cas de condamnation.

Quelques heures avant l’intervention fatale, Yulia Burtseva avait partagé une vidéo sur le réseau social russe VK. On l’y voyait sourire en savourant son petit-déjeuner au Café Pouchkine, établissement prisé de Moscou, accompagnée d’un simple « Bonjour Moscou ». Ce message, devenu son dernier, a depuis suscité une vague d’émotion parmi ses abonnés, nombreux à exprimer leur incrédulité face à la disparition soudaine de celle qu’ils suivaient au quotidien.