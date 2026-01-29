Bénin : Alassane Tigri déposé en prison…

Alassane Tigri, ancien ministre des Sports et vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, se trouve désormais en détention provisoire. Il a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 29 janvier 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), dans le cadre de l’enquête liée à la tentative de coup d’État déjouée le 7 décembre 2025.

Son interpellation remonte à la veille, mercredi 28 janvier, à son domicile de Cotonou. L’opération s’inscrivait dans l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction saisi du dossier. Selon des sources judiciaires, l’ancien membre du gouvernement figure parmi les personnes poursuivies pour des faits qualifiés, entre autres, de « complot contre l’autorité de l’État ».

Présenté le lendemain à la commission d’instruction de la CRIET, Alassane Tigri a comparu pour une audition qui a duré plusieurs heures. À l’issue de cette phase, il a été conduit devant le juge des libertés et de la détention, en présence de son conseil. La procédure a abouti, plus tard dans la soirée, à une décision de placement en détention. L’intéressé est également connu pour être le frère de Pascal Tigri, lieutenant-colonel cité comme l’un des principaux acteurs de la mutinerie du 7 décembre 2025. Ce dernier demeure recherché par les autorités.

Au sein de la formation politique Les Démocrates, Alassane Tigri occupe la fonction de vice-président. Son inculpation intervient dans un contexte politique déjà marqué par de vives tensions autour de l’affaire de tentative de coup d’État. À ce stade de la procédure, les investigations se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction afin d’établir les responsabilités de chacun des mis en cause. La CRIET, juridiction compétente pour les infractions économiques et les affaires liées au terrorisme, pilote l’ensemble du dossier. Aucune déclaration officielle de la défense n’était encore disponible au moment de la mise sous presse.