Bénin : Après l’élection, la Céna enclenche la phase logistique

Au lendemain du scrutin du dimanche 11 janvier, l’activité bat son plein ce lundi 12 janvier au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Après la clôture du vote, l’institution a enclenché la phase logistique, consacrée au retour et au traitement du matériel électoral.

Quatre équipes se relaient pour réceptionner, trier et regrouper les plis en provenance des centres de vote. Cantines électorales, chasubles, isoloirs et lampes sont contrôlés à leur arrivée. Les cantines destinées à la Céna sont déchargées dans la cour, tandis que celles prévues pour la Cour suprême et la Cour constitutionnelle restent sous scellés. Les premières cantines à destination de la Cour constitutionnelle sont déjà en cours d’acheminement.

Les équipes disposent d’un délai allant jusqu’à minuit pour rapatrier l’ensemble du matériel utilisé lors du scrutin. Au soir du vote, le président de la Céna, Sacca Lafia, s’est exprimé sur la télévision nationale, Bénin TV (SRTB). Il a appelé à la prudence concernant la proclamation des résultats, rappelant le cadre légal strict qui encadre cette étape. Aucun chiffre officiel ne peut être communiqué avant la réception de la dernière cantine.

Une fois cette phase achevée, les coordonnateurs d’arrondissement disposent de 48 heures pour finaliser les remontées. Les journées des 12 et 13 janvier restent donc dédiées à ce travail technique. Les premières tendances pourraient émerger dans ce délai, mais les résultats provisoires ne sont attendus qu’à partir du 14 janvier, en l’absence d’incidents. La Céna assure privilégier la fiabilité et la transparence à toute forme de précipitation.