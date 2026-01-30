Bénin : après les législatives, l’avenir en suspens pour le parti LD

La Cour constitutionnelle a validé les résultats définitifs des législatives du 11 janvier 2026. Les chiffres confirment ceux publiés par la Céna quelques jours plus tôt. Un enseignement domine toutefois l’analyse : la nouvelle absence du parti d’opposition Les Démocrates (LD) de l’Assemblée nationale.

Sur le plan arithmétique, la formation ne disparaît pas du paysage électoral. Elle figure parmi les trois partis ayant franchi le seuil national de 10 % des suffrages, aux côtés de l’Union progressiste le renouveau (UPR) et du Bloc républicain (BR). Mais le système électoral béninois combine ce seuil national avec une exigence territoriale : obtenir au moins 20 % des voix dans chacune des 24 circonscriptions pour tous les partis n’ayant pas conclu d’accord. C’est à ce niveau que LD échoue, ce qui l’exclut de toute représentation parlementaire.

L’enjeu dépasse la seule perte de sièges. Sans députés, le parti se trouve privé d’une tribune institutionnelle importante, d’un levier d’influence sur la production législative et d’un accès direct à des mécanismes déterminants pour les échéances nationales, notamment le parrainage présidentiel.

La séquence qui s’ouvre s’inscrit dans la durée. Écarté de la gestion du pouvoir pour un cycle politique estimé à sept ans, le parti pourra, à l’issue de cette période, se présenter de nouveau aux élections municipales et législatives. En revanche, l’élection présidentielle lui restera hors de portée faute de parrains issus d’institutions électives. Sans élus en nombre suffisant, le verrou institutionnel demeure fermé.

À plus long terme, un horizon théorique se dessine. Le parti ne pourrait envisager un retour dans la course présidentielle qu’à l’échéance de 2040, à condition de réussir, dès les cycles électoraux intermédiaires, à obtenir les 28 parrains requis pour valider une candidature. Autrement dit, la reconstruction passerait d’abord par une reconquête méthodique des ancrages locaux et législatifs.

Ce contexte pose une série de défis internes. Un parti absent des institutions pendant plusieurs années s’expose à l’érosion militante, à la démobilisation de ses cadres territoriaux et à des tensions liées aux repositionnements individuels. Les figures nationales peuvent conserver une visibilité politique, mais sans relais électifs, la structuration du terrain devient plus complexe.

Reste aussi l’épreuve de la fidélité électorale. Le score national obtenu par LD montre l’existence d’un socle réel. Toutefois, un électorat qui ne voit pas son vote se traduire en représentation peut se lasser ou se rediriger vers des formations perçues comme plus influentes dans le jeu institutionnel.

Les Démocrates entrent ainsi dans une phase d’endurance politique. Leur avenir dépendra moins des arènes parlementaires, désormais fermées, que de leur capacité à maintenir la cohésion interne, à occuper l’espace public et à reconstruire patiemment une implantation territoriale. Plus qu’une simple traversée du désert, c’est un cycle de recomposition stratégique qui s’ouvre pour le principal parti d’opposition.