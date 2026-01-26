Bénin : cinq interpellations lors d’une opération du CNIN à Za-Kpota

Une action ciblée du Centre national d’investigations numériques (CNIN) a abouti à l’interpellation de cinq jeunes, soupçonnés d’activités liées à la cybercriminalité, dans l’arrondissement d’Assanlin, commune de Za-Kpota. L’intervention s’est déroulée dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 janvier 2026. L’information est rapportée par L’Investigateur.

D’après les éléments publiés, les agents du CNIN ont investi une habitation du quartier Assanlin aux environs de 5 heures du matin. Sur place, quatre jeunes ont été appréhendés. Les forces engagées ont mené l’opération avec discrétion. Les personnes visées font l’objet de soupçons en lien avec des pratiques de cybercriminalité, communément désignées sous le terme « gayman ».

La mission ne s’est pas arrêtée à cette première phase. En quittant la zone, vers 7 heures, les agents ont effectué un contrôle au niveau du nouveau marché d’Assanlin. Un cinquième individu a alors été interpellé alors qu’il s’apprêtait à ouvrir sa boutique. Ces arrestations portent à cinq le nombre total de personnes concernées par cette opération, qui s’inscrit dans la poursuite des actions engagées par les autorités béninoises contre la cybercriminalité sur l’ensemble du territoire national.