Après le Bénin et le Togo, le Congo va supprimer les visas pour les Africains dès 2027

Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a annoncé ce 25 mai la fin de l’obligation de visa pour les ressortissants africains souhaitant entrer sur le territoire congolais, à compter du 1er janvier 2027, emboîtant ainsi le pas au Bénin et au Togo. L’annonce a été faite lors des réunions annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), organisées à Brazzaville à l’occasion de la Journée de l’Afrique.

Le Congo rejoint un mouvement qui prend de l’ampleur sur le continent. Le Bénin applique depuis 2020 une exemption de visa pour les ressortissants des 53 pays africains pour des séjours pouvant aller jusqu’à 90 jours. Le Togo a franchi le même pas le 18 mai 2026, avec une exemption limitée à 30 jours et une déclaration préalable obligatoire sur la plateforme gouvernementale voyage.gouv.tg. Brazzaville sera, à partir de 2027, le prochain à ouvrir ses frontières sur cette base.

Une décision ancrée dans le cadre de la ZLECAf

Denis Nguesso a justifié cette décision par la volonté de « promouvoir l’intégration africaine, la libre circulation des personnes et l’unité continentale ». Intervenant lors d’une tribune continentale, il a appelé les États africains à dépasser « l’égoïsme et le nationalisme étroit » pour relever ensemble les défis du développement, citant la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine parmi les leviers prioritaires.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2027

La date d’application est fixée au 1er janvier 2027, laissant plusieurs mois aux autorités congolaises pour adapter les dispositifs d’entrée sur le territoire. Les modalités pratiques — durée maximale de séjour autorisée, éventuelles formalités préalables, conditions de sécurité et de santé publique — n’ont pas encore été précisées par Brazzaville au moment de l’annonce.

Avec le Congo, ce sont désormais au moins six pays africains — Bénin, Ghana, Rwanda, Seychelles, Gambie et Togo — auxquels s’ajoutera la République du Congo à avoir adopté ou annoncé une politique d’entrée sans visa pour l’ensemble des ressortissants du continent.