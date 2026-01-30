Bénin : Des consultations nationales décisives en cours pour le réduction de la mortalité maternelle

Face à la persistance d’un niveau encore élevé de mortalité maternelle, le Bénin a organisé, les 29 et 30 janvier 2026 à Cotonou, des consultations nationales dédiées à l’accélération de la réduction de ce fléau de santé publique. Ces assises constituent une étape stratégique majeure et s’inscrivent dans le cadre de la contextualisation nationale de la feuille de route régionale 2025-2029 du Fonds des Nations Unies pour la Population (Unfpa) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les travaux ont réuni un large éventail d’acteurs : représentants du gouvernement, partenaires techniques et financiers, experts du secteur de la santé, organisations de la société civile, ainsi que des leaders communautaires et religieux. L’objectif était d’analyser les écarts entre les interventions actuellement mises en œuvre et les recommandations régionales, d’identifier les lacunes stratégiques et opérationnelles, de promouvoir une approche multisectorielle intégrant les déterminants sociaux et économiques de la santé maternelle, et de dégager un consensus sur les priorités nationales.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, la mortalité maternelle demeure l’un des défis majeurs du développement durable. La région concentre près de 63 % des décès maternels d’Afrique subsaharienne. Le Bénin n’échappe pas à cette réalité. Selon l’Enquête démographique et de santé (EDS) de 2018, le ratio de mortalité maternelle était estimé à 391 décès pour 100 000 naissances vivantes, un chiffre largement supérieur à la cible des Objectifs de développement durable fixée à moins de 70 décès.

Ces dernières années, des progrès ont toutefois été enregistrés. Le pays dispose désormais d’un réseau national de 109 maternités intégrées au dispositif de Soin obstétrical et néonatal d’urgence (Sonu), couvrant environ 92 % de la population à moins d’une heure de trajet. Un système de surveillance hebdomadaire de décès maternel et néonatal précoce a également été mis en place.

Cependant, la fonctionnalité du réseau Sonu reste insuffisante, avec seulement 26 % des besoins réellement satisfaits. À cela s’ajoutent des revues de décès encore irrégulières dans certaines zones sanitaires, ainsi que des contraintes persistantes liées au financement, aux équipements et à la disponibilité de ressources humaines qualifiées.

Pour impulser un véritable changement d’échelle, la feuille de route régionale 2025-2029 de l’Unfpa mise sur une réduction drastique de la mortalité maternelle. Sa contextualisation au Bénin est donc cruciale. Selon le Dr Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement, ces consultations doivent aboutir à l’élaboration d’un programme national opérationnel 2026-2030, aligné sur la Vision Bénin 2060 et les cadres nationaux de planification.

Le représentant résident de l’Unfpa, Dr Richemond Tiemoko, a salué les efforts accomplis tout en appelant à une mobilisation accrue de tous les secteurs, à un financement durable et à une meilleure redevabilité. De son côté, le professeur Alastair Alinsato, directeur de cabinet du ministre d’État chargé du Plan et du Développement, a insisté sur la nécessité d’une réponse intégrée, prenant en compte l’éducation, les conditions de vie, l’autonomisation des femmes et l’accès équitable aux services essentiels, afin d’offrir aux femmes béninoises des accouchements plus sûrs et plus dignes.