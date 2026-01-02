Bénin : des individus interpellés pour jets de pétards contre des policiers à Savè

Les célébrations du Nouvel An ont été marquées par des incidents violents sur les collines de Savè, où des individus se sont livrés à des actes de défiance à l’encontre des forces de l’ordre, allant jusqu’à l’usage de pétards et de jets de pierres. Les faits ont conduit à des interpellations et à des dégâts matériels sur un véhicule de police.

Selon les informations publiées sur la page Facebook officielle de la Police républicaine, l’incident trouve son origine dans une plainte enregistrée le 1er janvier au commissariat d’arrondissement de Savè. Un citoyen, venu pique-niquer avec sa famille, a signalé que sa fille avait été blessée par des pétards lancés par des individus non identifiés alors que de nombreuses personnes célébraient le passage à la nouvelle année.

Dépêchée sur les lieux, la patrouille de police a constaté une situation tendue. Un groupe de jeunes procédait à des jets répétés de pétards, mettant en danger les personnes présentes. Les tentatives de sensibilisation et de dialogue engagées par les agents pour faire cesser ces comportements se sont heurtées à un refus manifeste d’obtempérer.

La situation a rapidement dégénéré lorsque deux individus ont volontairement lancé des pétards en direction des policiers, constituant une agression caractérisée contre les forces de sécurité publique. Ils ont été immédiatement interpellés. En réaction à ces arrestations, d’autres membres du groupe ont fait preuve de violence, s’en prenant au véhicule de patrouille à coups de pierres, provoquant notamment d’importants dommages au pare-brise.

Les deux principaux mis en cause ont été placés en garde à vue et restent à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier les auteurs des dégradations commises sur le véhicule de service.