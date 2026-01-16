Bénin : Le Dgpr Brice Allowanou accède au grade d’Inspecteur général

Le Directeur général de la Police républicaine, Kokou Brice Allowanou, a été élevé au rang d’Inspecteur général de police de deuxième classe, à l’occasion d’une cérémonie solennelle tenue le vendredi 16 janvier 2026 à Cotonou. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou.

L’événement a réuni plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, des représentants des institutions de la République, des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que des invités issus de divers horizons. Leur présence a traduit l’importance institutionnelle accordée à cette promotion.

Cette élévation s’inscrit dans le cadre du décret présidentiel n°2025-965 du 26 décembre 2025, par lequel le Président de la République a nommé Kokou Brice Allowanou, alors Contrôleur général de police, au grade d’Inspecteur général de police de deuxième classe. Au cours de la cérémonie, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à l’arborage des galons correspondants.

Dans son allocution, Alassane Seidou a rappelé les principales étapes du parcours professionnel du récipiendaire et souligné les responsabilités exercées au sein de la Police nationale puis de la Police républicaine. Il a mis en exergue l’engagement et le sens du service public qui ont marqué cette trajectoire.

Entré dans les rangs de l’ex-Police nationale en 1995, Kokou Brice Allowanou a occupé plusieurs fonctions opérationnelles et administratives. Son parcours l’a conduit notamment au sein de la Compagnie républicaine de sécurité, de la Direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire, de la Brigade économique et financière, de la Direction centrale de la police judiciaire, ainsi que de l’Unité mixte de contrôle des conteneurs.

Cette expérience diversifiée a précédé sa nomination, en février 2025, au poste de Directeur général de la Police républicaine. Depuis lors, il assure la coordination et la conduite des missions de la Police républicaine dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires multiples.