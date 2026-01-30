Bénin :  Les lois sur la promotion de l'Industrie du Cinéma et la prise en charge du  VIH  Sida

Les députés de la neuvième législature ont voté sous la présidence de Louis Gbèhounou Vlavonou, la loi relative à l’industrie du cinéma et de l’image animée en République du Bénin et celle portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au Sida en République du Bénin. Une effectivité à la séance plénière du Parlement en date du mercredi 28 Janvier 2026, laquelle est représentée par le gouvernement à travers le ministre Yvon Détchénou en charge de la justice et son collègue Jean-Michel Abimbola du tourisme.

Cette rencontre objet du menu d’un agenda de trois jours, a permis aux députés de la neuvième législature de renforcer l’arsenal juridique interne par l’adoption de deux nouvelles lois. Il s’agit du projet de loi concernant l’industrie du cinéma et de l’image animée en République du Bénin et celui portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au Sida en République du Bénin. Le premier dossier appelé après validation du compte rendu sommaire, a porté sur la loi n° 2026-01 portant industrie du cinéma et de l’image animée en République du Bénin. Elle a été votée à l’unanimité des députés présents et représentés. Mais avant, un rapport a été présenté par la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales mettant en exergue le fait que le gouvernement du Bénin a beaucoup misé sur le tourisme, la culture et les arts érigés au rang des principaux piliers devant soutenir l’économie à travers création de la richesse et de l’emploi. Le vote de cette loi apparaît donc comme l’’un des facteurs importants pouvant permettre de traduire cette vision en réalité. Elle est structurée autour de soixante-douze articles répartis en six titres, scindées en chapitres et sections.

Le deuxième dossier avant la suspension des travaux par le président de séance, a porté sur la loi n° 2026-02 portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au Sida en République du Bénin. Elle été aussi adoptée à l’unanimité des députés présents et représentés. Le rapport exposé aux députés par la Commission C4 fait référence à la collaboration entre le Bénin et l’Union africaine et les Nations Unies sans ignorer leurs institutions spécialisées en ce qui concerne la lutte contre le VIH et le Sida. Cette volonté a donc été donc extériorisée par cette loi n° 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/Sida. D’où le souci de renforcer les dispositions pour rester coller aux nouvelles réalités. Raison de la nouvelle norme qui comporte cinquante-neuf articles et est organisé en neuf chapitres.