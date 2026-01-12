Bénin : Les résultats de l’élection proclamés jeudi au plus tard selon Dorothé Sossa

Au lendemain du scrutin législatif, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Cossi Dorothé Sossa, a présenté l’état d’avancement des préparatifs liés au dépouillement des suffrages. Face aux médias, ce lundi 12 janvier 2026, il a affirmé que l’ensemble des dispositifs techniques et logistiques requis se trouve opérationnel, dans l’objectif d’assurer à la fois la transparence du processus et le respect strict des délais prévus par la loi.

Afin d’apprécier concrètement le niveau de préparation, le président de la haute juridiction a effectué une visite des différents sites affectés aux opérations électorales. Son parcours l’a conduit successivement dans la salle destinée à l’ouverture des plis, dans l’espace réservé aux cantines électorales remises à la Cour, puis dans la salle consacrée au dépouillement et à la centralisation des résultats. La visite s’est conclue par un passage en salle informatique, où s’effectuera le traitement des données.

À l’issue de cette tournée, le professeur Sossa a précisé les différentes étapes du processus. Il a expliqué que la Cour travaille en étroite collaboration avec la Commission électorale nationale autonome, chargée de la transmission des cantines. Dès leur réception, les équipes procèdent à l’ouverture des plis, à leur organisation méthodique, puis au dépouillement, assuré par les membres de la Cour avec l’appui de leurs assistants. Les résultats suivent ensuite un circuit de transmission vers la salle informatique, où s’opèrent le traitement et la consolidation des données.

Publicité

Le président a également souligné la mobilisation des ressources humaines. Selon lui, les équipes se tiennent déjà prêtes à intervenir sans interruption, de jour comme de nuit. Il a précisé que, même si les cantines n’étaient pas encore parvenues à la Cour au moment de sa déclaration, le démarrage des opérations restait imminent et ne souffrirait d’aucun retard imputable à l’institution.

Il a rappelé les contraintes juridiques qui encadrent la proclamation des résultats. La loi impose en effet des délais particulièrement serrés, que la Cour entend respecter. À ce titre, il a indiqué que, dans l’hypothèse d’une réception plus précoce des cantines, une annonce des résultats aurait été envisageable dès le mercredi. Toutefois, il a assuré que la publication n’interviendrait, en tout état de cause, pas au-delà du jeudi.