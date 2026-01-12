Bénin : un fondeur interpellé après avoir été surpris avec l’épouse d’un vulcanisateur

Un fait divers a agité le village de Zizaguè, dans l’arrondissement d’Agbodji, commune de Bopa, dans la soirée du lundi 5 janvier 2026. Selon les informations rapportées par Libre Express, un vulcanisateur a surpris son épouse en compagnie d’un autre homme dans leur domicile conjugal.

Les faits se sont produits aux environs de 22 heures. Le sieur S. L., âgé de 27 ans, exerçant le métier de vulcanisateur et résidant à Zizaguè, vit en couple avec dame S. A. M., 23 ans, avec qui il a deux enfants. De retour d’une visite dans une exploitation agricole située à Hounviatouin, un village voisin, il découvre dans sa chambre le nommé G. J., fondeur de 22 ans, domicilié à Mèdétogbo, en situation compromettante avec son épouse.

Face à la scène, le mari alerte aussitôt les riverains. Ces derniers interviennent et parviennent à maîtriser le jeune fondeur avant de le conduire chez le chef du village. Informée, une équipe du commissariat de l’arrondissement de Bopa, conduite par le commissaire adjoint, se déplace sans délai pour prendre en charge le mis en cause.

Cependant, lors du transfert du suspect vers le commissariat, le véhicule de la police essuie une attaque à hauteur de Mèdétogbo, localité d’origine de G. J. Un individu dissimulé dans la brousse tire sur le flanc gauche du véhicule, endommageant le rétroviseur, sans faire de blessés parmi les occupants. Le fondeur interpellé a été placé en garde à vue au commissariat de Bopa. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les faits et d’identifier l’auteur de l’attaque contre les forces de l’ordre, rapporte Libre Express.