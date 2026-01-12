Un fait divers a agité le village de Zizaguè, dans l’arrondissement d’Agbodji, commune de Bopa, dans la soirée du lundi 5 janvier 2026. Selon les informations rapportées par Libre Express, un vulcanisateur a surpris son épouse en compagnie d’un autre homme dans leur domicile conjugal.
Les faits se sont produits aux environs de 22 heures. Le sieur S. L., âgé de 27 ans, exerçant le métier de vulcanisateur et résidant à Zizaguè, vit en couple avec dame S. A. M., 23 ans, avec qui il a deux enfants. De retour d’une visite dans une exploitation agricole située à Hounviatouin, un village voisin, il découvre dans sa chambre le nommé G. J., fondeur de 22 ans, domicilié à Mèdétogbo, en situation compromettante avec son épouse.
Face à la scène, le mari alerte aussitôt les riverains. Ces derniers interviennent et parviennent à maîtriser le jeune fondeur avant de le conduire chez le chef du village. Informée, une équipe du commissariat de l’arrondissement de Bopa, conduite par le commissaire adjoint, se déplace sans délai pour prendre en charge le mis en cause.
Cependant, lors du transfert du suspect vers le commissariat, le véhicule de la police essuie une attaque à hauteur de Mèdétogbo, localité d’origine de G. J. Un individu dissimulé dans la brousse tire sur le flanc gauche du véhicule, endommageant le rétroviseur, sans faire de blessés parmi les occupants. Le fondeur interpellé a été placé en garde à vue au commissariat de Bopa. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les faits et d’identifier l’auteur de l’attaque contre les forces de l’ordre, rapporte Libre Express.
6 réflexions au sujet de “Bénin : un fondeur interpellé après avoir été surpris avec l’épouse d’un vulcanisateur”
C’est Kami Kolo, plombier-zingueur travaillant sur un chantier voisin, qui a pris les photos pendant que son cousin Zimboum Tralala, ramasseur de caddy chez Carrouffe, faisait le guet.
La bonne nouvelle , c’est qu’on a trouvé un nouveau rétroviseur à la casse de « Tatoukassé olé olé, viens on va réparer olé olé »
L’adultère est un fléau qui mine notre société.
L’amour ne maintient plus un couple L’argent est le dénominateur commun pour maintenir un semblant de sérénité.
On me parle de situation compromettante 😄 ; j’avoue que le modérateur à de l’humour.
C’était juste du bounga-bounga dans le lit conjugal de la femme.
Deux enfants dites-vous ??? Il n’y a qu’un test ADN qui confirmera la paternité de ce pauvre vulcanisateur.
Le plus étonnant est que ses voisins font semblant de ne pas être au courant.
Cherchez l’erreur
« en situation compromettante avec son épouse »
Faut-il comprendre qu’il lui avait mis deux doigts dans la tire-lire ?
« L’adultère est un fléau qui mine notre société »
C’est l’avis d’un homme, ça. Beaucoup de femmes cherchent le « petit quelque chose » qui leur manque tout en restant en couple. Les hommes stables qui apportent la sécurité à long terme ne sont pas toujours à la hauteur quand il s’agit d’accomplir leur devoir conjugal.
SAKABO va . 😄
Cherchez l’erreur
