Bénin : un policier poursuivi pour un dépôt mobile money impayé de 570 000 FCFA

Un agent de police est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits assimilés à de la cybercriminalité. Il a comparu le lundi 12 janvier 2026 pour répondre de l’accusation d’« abus de confiance via internet », à la suite d’une plainte déposée par une gérante de transfert mobile money.

Selon les informations rapportées par Libre Express, le mis en cause est en détention préventive depuis le 3 novembre 2025, à la suite d’une décision du parquet spécial de la CRIET. Les faits reprochés remontent à une opération de dépôt mobile money d’un montant total de 570 000 FCFA, effectuée auprès d’un kiosque de transfert, sans que le paiement correspondant ne soit jamais effectué.

À l’audience du 12 janvier, la victime a livré sa version des faits devant la Cour. Elle a expliqué que le policier avait procédé à deux transactions distinctes : un dépôt de 300 000 FCFA sur le réseau MTN et un autre de 270 000 FCFA via Moov. Après validation des opérations, aucune somme ne lui aurait été versée, malgré plusieurs démarches entreprises avant l’ouverture du procès.

L’examen du dossier par la juridiction a permis d’établir que le montant de 270 000 FCFA transféré sur le numéro Moov n’avait pas été utilisé. Dans une décision avant-dire-droit, la Cour a ordonné à l’opérateur Moov de restituer cette somme à la plaignante.

De son côté, le prévenu a contesté les faits tels que présentés, soutenant que la gérante du kiosque aurait été informée, avant les transactions, de son incapacité à régler immédiatement les montants déposés. La lecture de son procès-verbal a par ailleurs révélé que la somme de 300 000 FCFA transférée sur MTN aurait été destinée à des paris en ligne sur la plateforme 1xbet. L’affaire a été renvoyée au lundi 23 février 2026 pour la poursuite des débats, rapporte Libre Express.