BNBF 2026 : Abuja et Lagos accueillent le forum économique Bénin–Nigeria

Abuja et Lagos accueilleront, les 26 et 28 janvier 2026, le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), un rendez-vous économique de haut niveau dédié aux investisseurs nigérians et aux entrepreneurs béninois de la diaspora vivant au Nigeria. À travers cette initiative, le Bénin entend consolider son positionnement comme destination d’investissement compétitive en Afrique de l’Ouest et renforcer ses liens économiques avec la première puissance économique du continent.

Pensé comme un espace de dialogue économique et de création de partenariats, le Benin–Nigeria Business Forum s’adresse en priorité aux industriels, promoteurs immobiliers et logistiques, acteurs de l’agro-industrie, du textile, de la transformation et de l’énergie, ainsi qu’aux investisseurs nigérians à la recherche de nouvelles opportunités régionales. Les entrepreneurs béninois établis au Nigeria, désireux d’investir au Bénin ou de relocaliser leurs activités, constituent également une cible centrale de l’événement.

Un cadre structurant pour l’investissement et les partenariats B2B

Le BNBF se positionne comme une plateforme stratégique de rencontres B2B, d’échanges institutionnels et d’identification d’opportunités concrètes. Il vise à renforcer durablement les relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria, tout en offrant aux investisseurs une lecture claire de l’écosystème économique béninois.

Au cœur des échanges figure la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), principal hub industriel du Bénin. Présentée comme un levier majeur de la politique d’industrialisation du pays, la GDIZ offre des infrastructures modernes, un cadre incitatif attractif et des opportunités immédiates dans la transformation industrielle à forte valeur ajoutée.

Une organisation portée par des institutions de premier plan

Le Benin–Nigeria Business Forum est co-organisé par la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et AFREXIMBANK. Cette mobilisation d’acteurs institutionnels et financiers majeurs confère au forum une crédibilité forte et une portée régionale affirmée.

La CDC Bénin occupe, à cet égard, une place stratégique. À travers ses mécanismes de financement des projets structurants et ses initiatives en direction de la diaspora béninoise, elle se positionne comme un partenaire clé pour l’accompagnement des investisseurs et la concrétisation des projets issus du forum.

L’événement bénéficie également du soutien de partenaires institutionnels et professionnels de référence, dont l’Ambassade du Bénin au Nigeria, les Chambres de commerce de Cotonou, Abuja et Lagos, la FEWACCI, la NACCIMA, la Benin Nigeria Chamber of Commerce et 234 Finance.

Deux dates, deux pôles économiques majeurs

Le forum se tiendra le 26 janvier 2026 à Abuja, puis le 28 janvier 2026 à Lagos, et réunira décideurs publics, chefs d’entreprise, investisseurs, partenaires financiers et acteurs de la diaspora. Cette double implantation vise à toucher directement les centres névralgiques de la décision économique nigériane.

Au programme figurent des rencontres B2B ciblées, des présentations sectorielles et des échanges directs avec les institutions béninoises en charge de l’investissement et du financement. L’objectif reste clair : faciliter l’émergence de partenariats solides et immédiatement opérationnels entre opérateurs économiques béninois et nigérians. Les inscriptions au Benin–Nigeria Business Forum 2026 sont ouvertes et se clôtureront le 15 janvier 2026. Les entrepreneurs, investisseurs et membres de la diaspora béninoise vivant au Nigeria sont fortement encouragés à s’inscrire dès à présent via la plateforme officielle : https://bnbf2026.com/inscription