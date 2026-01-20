CAN 2025 : 18 sénégalais et un algérien arrêtés pour hooliganisme

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations, entre le Sénégal et le Maroc, a été marquée par de nombreux rebondissements, sur le terrain tout d’abord, avec le départ de quasiment tous les joueurs sénégalais du terrain, mais aussi en dehors. En effet, la police marocaine a procédé, ce dimanche, à une vague d’interpellations liées à cette rencontre.

Au total, ce sont dix-huit supporters sénégalais et un supporter algérien ont été arrêtés à Rabat. Les faits se sont déroulés à la toute fin de la rencontre. Les autorités ont justifié leur acteur en évoquant d’éventuels actes de hooliganisme. Les arrestations se sont toutefois déroulées dans le calme.

18 supporteurs sénégalais et un algérien arrêtés à Rabat

Les dix-huit supporteurs d’origine sénégalaise ont été placés en garde à vue sur instruction du parquet du tribunal de première instance. Ils ont été entendus par les forces de l’ordre sur leur version des faits. Le supporteur algérien qui a été arrêté est quant à lui, visé pour incitation au désordre.

Seule certitude, les dernières minutes ont été jouées sous de vives tensions. À quelques minutes du terme du temps réglementaire, près de 1.000 fans sénégalais ont tenté de pénétrer sur la pelouse. Des objets ont également été jetés depuis les gradins, vers la pelouse. Les enquêteurs examinent les images de la rencontre, pour déterminer ce qu’il s’est réellement déroulé.

Les aurorités ont serré la vis tout au long de la compétition

Cette vague d’arrestations intervient dans un contexte assez particulier. Les autorités marocaines ont installé des bureaux dans les différents stades qui ont été utilisés pour la compétition. Entre le 21 décembre et le 6 janvier, 152 infractions ont été traitées. L’accès frauduleux ou sa tentative arrive en tête avec 61 cas recensés. Cette stratégie a été déployée jusqu’à la fin de la compétition.