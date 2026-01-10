CAN 2025 : Christ Inao Oulaï, la révélation qui rêve du PSG

Le Paris Saint-Germain exerce une fascination particulière sur les footballeurs africains. Depuis des décennies, le club de la capitale française représente un objectif de carrière pour de nombreux talents du continent, attirés par son prestige, sa visibilité internationale et sa capacité à propulser des joueurs vers les sommets. Des légendes comme Jay-Jay Okocha ou George Weah y ont laissé leur empreinte, ouvrant la voie à plusieurs générations de successeurs. Aujourd’hui, c’est un jeune milieu de terrain ivoirien de 19 ans qui affiche ouvertement son ambition de rejoindre les rangs parisiens.

Le prodige ivoirien enflamme la CAN au Maroc

Christ Inao Oulaï n’était pas annoncé parmi les titulaires potentiels des Éléphants au coup d’envoi de la compétition. Appelé pour la première fois en sélection lors du rassemblement de novembre 2025, le natif de Yopougon a pourtant bousculé la hiérarchie établie par Emerse Faé. Face à des tauliers comme Franck Kessié, Seko Fofana ou Ibrahim Sangaré, le joueur de Trabzonspor a su imposer son style caractéristique : une technique léchée, une capacité à éliminer ses adversaires balle au pied et une vision de jeu au-dessus de la moyenne pour son âge.

Son entrée en jeu contre le Cameroun lors de la phase de groupes a donné un premier aperçu de son potentiel. Titularisé ensuite face au Gabon, il a été désigné homme du match après avoir contribué à la remontée spectaculaire des champions d’Afrique en titre, victorieux 3-2 après avoir été menés de deux buts. Contre le Burkina Faso en huitièmes de finale, sa performance a été saluée par une ovation du public marocain lors de son remplacement, les Éléphants s’imposant 3-0.

PSG plutôt que Premier League pour le milieu de Trabzonspor

Interrogé sur ses ambitions pendant le tournoi, Oulaï n’a pas hésité une seconde. Entre la Premier League anglaise et le PSG, son cœur penche clairement vers Paris. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue alors que sa cote explose sur le marché des transferts. Le club turc, où il évolue depuis août 2025 après un passage formateur à Bastia, réclamerait environ 40 millions d’euros pour libérer sa pépite, sous contrat jusqu’en 2030.

Le Bayern Munich ainsi que Manchester City et Manchester United surveilleraient également sa progression. Mais pour l’heure, le milieu de poche (1,73 m) se concentre sur la défense du titre continental avec la Côte d’Ivoire. Un quart de finale face à l’Égypte l’attend, nouvelle occasion de confirmer qu’il fait partie des talents les plus prometteurs du football africain actuel.