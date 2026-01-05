CAN 2025 : deux affiches au programme ce 05 Janvier en huitièmes de finale

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 poursuit ce lundi sa phase à élimination directe avec deux rencontres comptant pour les huitièmes de finale. Après la fin de la phase de groupes, les équipes encore en lice abordent désormais une étape où chaque match est décisif, avec une qualification directe pour les quarts de finale en jeu.

Bénin – Égypte, un duel à 17h heure locale

La première rencontre de la journée opposera le Bénin à l’Égypte, avec un coup d’envoi prévu à 17h, heure du Bénin. Les deux sélections se sont qualifiées pour ce tour à l’issue de la phase de groupes et s’affrontent dans un contexte de match à élimination directe. Conformément au règlement de la compétition, en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une prolongation puis, si nécessaire, une séance de tirs au but permettra de départager les deux équipes.

Nigeria – Mozambique pour clôturer la journée

La seconde affiche du jour mettra aux prises le Nigeria et le Mozambique. Cette rencontre, également comptant pour les huitièmes de finale, se jouera plus tard dans la journée. Les deux sélections chercheront à décrocher leur billet pour le tour suivant, avec l’objectif de poursuivre leur parcours dans la compétition.

Avec ces deux rencontres au programme, la CAN 2025 entre progressivement dans une phase où la marge d’erreur est réduite. Les huitièmes de finale constituent une étape clé du tournoi, déterminant les équipes qui continueront l’aventure vers le titre continental.