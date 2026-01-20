CAN 2025 : Diomaye Faye offre des primes exceptionnelles aux champions d’Afrique

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mardi lors de la réception officielle des champions d’Afrique 2025 au Palais de la République à Dakar, un dispositif de récompenses financières et foncières en faveur des joueurs de l’équipe nationale de football, les Lions de la Téranga, ainsi que de l’ensemble de la délégation qui a contribué au sacre continental. Cette décision vise à reconnaître l’exploit sportif historique réalisé récemment par l’équipe nationale, tout en soulignant l’importance du sport comme vecteur d’unité et de fierté nationale. L’annonce intervient dans un climat d’euphorie au lendemain du retour triomphal des champions d’Afrique à Dakar.

Une célébration nationale après la CAN 2025 remportée au Maroc

L’équipe nationale sénégalaise de football a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, tenue au Maroc, en s’imposant face à l’équipe locale en finale sur le score de 1-0 dans un match intense et très suivi par les supporters à travers le continent. Cette victoire marque le deuxième titre continental des Lions de la Téranga, faisant suite à leur premier sacre obtenu en 2021. L’ambiance au Sénégal a été électrique après la finale, avec des feux d’artifice, des chants et des danses dans les rues de Dakar et au-delà, montrant l’importance de cet accomplissement sportif pour les citoyens de tous âges. La liesse populaire a été telle que le gouvernement a déclaré un jour férié payé le 19 janvier 2026 pour permettre à la population de célébrer pleinement cet exploit national.

Dans ce cadre, Bassirou Diomaye Faye a personnellement accueilli les Lions de retour de Rabat à l’aéroport international Blaise Diagne, soulignant leur comportement exemplaire et leur engagement sur le terrain qui ont permis au Sénégal de ramener le trophée.

Des récompenses financières et foncières sans précédent

Lors de la réception officielle organisée au Palais de la République à Dakar, le chef de l’État a détaillé les primes et avantages offerts à chacun des acteurs de cette performance historique. Chaque joueur de l’équipe nationale s’est vu attribuer une prime de 75 millions de francs CFA ainsi qu’une parcelle de terrain de 1 500 m² située sur la Petite Côte, une zone touristique prisée du pays. Ces terrains constituent non seulement un don immédiat, mais aussi un investissement à long terme potentiellement précieux pour les joueurs dans leur avenir hors des terrains.

Au-delà des joueurs, les membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui faisaient partie de la délégation ont également reçu des récompenses substantielles : une prime de 50 millions de francs CFA et un terrain de 1 000 m² chacun. Les autres fonctionnaires et membres d’encadrement ayant accompagné les Lions ont obtenu une prime de 20 millions de francs CFA ainsi qu’un terrain de 500 m².

Cette série de récompenses, estimée à plusieurs milliards au total et accompagnée de milliers de mètres carrés de terrains attribués, traduit la gratitude nationale envers ces ambassadeurs du football sénégalais et vise à valoriser les efforts collectifs ayant conduit à la consécration continentale.

Vers de nouvelles ambitions

Les primes exceptionnelles et les terrains offerts pourraient avoir des répercussions importantes dans le paysage sportif sénégalais. D’une part, elles représentent une motivation matérielle significative pour les joueurs et encadreurs, renforçant l’idée que l’excellence sportive est récompensée. D’autre part, elles pourraient encourager davantage d’investissement dans la formation des jeunes talents et susciter un intérêt renouvelé pour le football et d’autres disciplines sportives à travers le pays.

Alors que le Sénégal savoure ce moment de gloire continentale, l’attention se tourne déjà vers les prochains défis internationaux, notamment la Coupe du Monde 2026, prévue en Amérique du Nord, où les Lions de la Téranga espèrent poursuivre leur ascension sur la scène mondiale. Les primes et récompenses accordées par Diomaye Faye constituent non seulement une célébration du passé, mais aussi un encouragement pour l’avenir du football sénégalais.

En clôture, cette initiative présidentielle, en récompensant les acteurs de la réussite à la CAN 2025, reflète l’importance accordée au sport dans la construction de l’identité nationale et dans le renforcement de l’unité populaire, tout en soulignant le rôle que peut jouer une victoire collective dans le moral et la fierté d’une nation.