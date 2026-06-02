Mbappé sifflé au Bernabéu : Pérez a trouvé un coupable, et ce n'est pas le joueur

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a pris publiquement la défense de Kylian Mbappé dans un entretien accordé au quotidien espagnol El País, publié le 1er juin 2026. Face aux sifflets répétés du Santiago-Bernabéu contre l’attaquant français, le dirigeant madrilène désigne la presse sportive espagnole comme principale responsable du climat hostile qui entoure le joueur.

L’interview intervient à six jours de l’élection présidentielle du club, prévue le 7 juin à Valdebebas, où Pérez affronte pour la première fois depuis 2004 un adversaire dans les urnes, le candidat Enrique Riquelme.

Une bronca documentée sur plusieurs semaines

Les sifflets ne datent pas du dernier match de la saison. Le 14 mai 2026, lors de la réception du Real Oviedo (2-0) en 36e journée de Liga, Mbappé — de retour après une blessure aux ischio-jambiers contractée fin avril — avait été accueilli sous une bronca nourrie dès son échauffement, puis à chaque ballon touché. La presse espagnole avait unanimement relevé qu’il était le joueur le plus ciblé de la soirée, dans une rencontre sans enjeu sportif majeur pour le club.

Le phénomène s’est reproduit lors du dernier match de championnat face à Majorque (4-2), malgré un but de Mbappé. Sur l’ensemble de la saison 2025-2026, l’international français a inscrit 25 buts en 31 matches de Liga — meilleur total du championnat — et 15 buts en 11 matches de Ligue des champions, soit le meilleur bilan européen de la compétition.

Pérez vise directement les médias

Dans ses déclarations à El País, le président madrilène ne mâche pas ses mots : « Cette saison, certains ont créé une influence très mauvaise auprès du public. » Il appelle les supporters à soutenir leurs joueurs en cas de contre-performance, estimant que certains journalistes ont fabriqué un récit négatif auquel une partie du public a fini par adhérer.

La prise de parole survient au lendemain du sacre du PSG en Ligue des champions, qui a ravivé les débats sur le départ de Mbappé du club parisien pour rejoindre Madrid à l’été 2024.

Convoqué par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin au Mexique, Mbappé disputera la compétition internationale avant de retrouver un Real Madrid en pleine recomposition, avec un nouveau président élu et un poste d’entraîneur encore à pourvoir.