CAN 2025 : la Côte d’Ivoire étrille le Burkina et valide son ticket pour les quarts

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont offert ce soir un spectacle sans répit au Grand Stade de Marrakech. Les rencontres à élimination directe imposent une intensité maximale dès le coup d’envoi, et la confrontation entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso n’a pas dérogé à cette règle. Face aux Stallions burkinabè, les Éléphants ivoiriens ont rapidement affirmé leur domination, transformant leur maîtrise technique et tactique en un succès net et sans appel qui leur ouvre la voie vers les quarts de finale.

Côte d’Ivoire domine le terrain et ouvre rapidement le score

Dès les premières minutes, la Côte d’Ivoire a imposé un rythme élevé. La possession de balle et la précision des passes ont permis aux Éléphants de contrôler le jeu et de mettre sous pression la défense burkinabè. La première alerte sérieuse est survenue à la 20ᵉ minute lorsque Amad Diallo, profitant d’un espace dans la surface, a décoché une frappe puissante qui a trompé le gardien Hervé Koffi et lancé les Ivoiriens sur la voie du succès. Cette ouverture du score a déstabilisé les visiteurs et galvanisé les attaquants ivoiriens.

Peu après, à la 32ᵉ minute, Yan Diomande a doublé l’avantage avec un tir précis du pied gauche, résultant d’une combinaison rapide au milieu de terrain et d’une exploitation parfaite des espaces derrière la défense burkinabè. Ces deux buts ont marqué la fin d’une première période largement à l’avantage des Éléphants, montrant leur capacité à transformer la possession en occasions concrètes et dangereuses.

Troisième but et contrôle total en deuxième période

Après la pause, la Côte d’Ivoire a maintenu sa supériorité sans relâche. Les Burkinabè ont tenté de rééquilibrer le jeu, mais les initiatives offensives ont été rapidement neutralisées par une défense ivoirienne organisée et mobile. Les changements tactiques côté Burkina Faso n’ont pas suffi à inverser la tendance, et la maîtrise technique ivoirienne s’est traduite à la 87ᵉ minute par le troisième but signé Bazoumana Touré, qui a finalisé une contre-attaque rapide pour sceller le score à 3‑0.

La physionomie du match a également été marquée par quelques interventions disciplinaires, avec des cartons jaunes pour Adamo Nagalo, Christ Inao Oulaï et Ibrahim Sangaré, reflétant la combativité des deux équipes, mais surtout la volonté des Ivoiriens de contenir toute tentative d’accroissement du rythme par le Burkina Faso. Les substitutions stratégiques ont renforcé l’impact offensif et consolidé la victoire, confirmant une approche tactique parfaitement maîtrisée.

La Côte d’Ivoire se qualifie donc pour les quarts de finale, confortée par une performance collective solide et des individualités capables de faire la différence dans les moments décisifs. Pour le Burkina Faso, cette élimination met fin à un parcours qui avait pourtant montré des signes d’agressivité et de cohésion, mais qui n’a pas suffi face à la supériorité ivoirienne.