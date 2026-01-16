CAN 2025 : le Nigeria et l'Égypte à l’assaut du bronze africain

Ce samedi 17 janvier 2026, à 17h00 (heure locale), le Nigeria et l’Égypte s’affrontent pour la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dans un duel attendu au stade Mohammed V : une occasion de décrocher une médaille continentale et de finir sur une note positive après des demi‑finales ratées. Deux géants du football africain, dont les trajectoires et confrontations historiques promettent une opposition serrée, tentent de conclure leur CAN sur une réussite tangible.

Nigeria Football : une attaque prolifique face à l’expérience égyptienne

Le Nigeria s’est imposé comme la meilleure attaque du tournoi avec 14 buts marqués. Les Super Eagles ont gagné 4‑0 contre le Mozambique et 2‑0 contre l’Algérie avant de s’incliner aux tirs au but contre le Maroc en demi‑finale. Cette capacité à trouver le chemin des filets a été portée par une attaque dynamique, souvent portée par des talents comme Victor Osimhen ou Ademola Lookman, capables de déverrouiller des défenses pourtant bien organisées. Cependant, l’homogénéité offensive s’est heurtée à des limites tactiques face à des adversaires solides, ce qui explique leur élimination au stade des quatre dernières. Les Nigérians présentent également une défense qui a su rester compacte en phase éliminatoire, enchaînant plusieurs matchs sans encaisser de but avant leur demi‑finale.

De l’autre côté, l’Égypte a terminé première de son groupe avec 7 points et a battu le Bénin 3‑1 et la Côte d’Ivoire 3‑2 avant de perdre 0‑1 contre le Sénégal en demi‑finale. Malgré une production offensive plus modeste que celle du Nigeria, les Égyptiens ont trouvé des solutions grâce à des joueurs clés comme Mohamed Salah et Omar Marmoush, capables de peser sur des défenses même dans des matchs fermés. Leur solidité collective alliée à une expérience des grandes compétitions pèse dans la balance à l’approche de ce match pour la médaille de bronze.

Duel historique Nigeria – Égypte et enjeux de la médaille de bronze

Historiquement, ces deux équipes se connaissent bien, ayant croisé le fer à 20 reprises au total au niveau continental – Nigeria légèrement en tête avec 8 victoires contre 6 pour l’Égypte et 6 matchs nuls. Cette rivalité transparaît aussi dans les confrontations spécifiques à la CAN, où l’écart est légèrement favorable aux Nigérians (5 victoires pour eux contre 2 pour les Égyptiens sur neuf matchs).

La CAN a souvent offert des duels serrés entre les deux nations. Dès 1963, leur premier affrontement s’était soldé par une victoire égyptienne 6‑3, tandis que des rencontres ultérieures ont alterné succès des Super Eagles, rencontres équilibrées et confrontations tactiques serrées, incarnant la diversité stratégique des écoles footballistiques d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest.

Le Nigeria a déjà remporté sept fois le match pour la troisième place, toujours sans passer par les tirs au but, montrant ainsi sa capacité à gérer efficacement ces rencontres de classement. En revanche, l’Égypte, avec trois troisièmes places précédentes, a connu des fortunes diverses dans ces matchs, alternant succès et échecs selon l’adversaire et la période.

Analyse comparative des performances et perspectives

La CAN 2025 a montré des forces différentes chez les deux équipes : le Nigeria s’appuie sur une attaque prolifique et un collectif capable de produire du jeu offensif constant, mais il lui a manqué une finition décisive dans la phase cruciale des demi‑finales. L’Égypte, quant à elle, s’est montrée plus pragmatique, préférant souvent des tactiques compactes et dépendantes des inspirations individuelles plutôt qu’une pression offensive permanente.

Dans cette perspective, le Nigeria pourrait être considéré comme légèrement favori pour remporter ce match, notamment à cause de sa régularité dans les rencontres pour la troisième place et de sa puissance offensive démontrée tout au long du tournoi. Toutefois, l’expérience égyptienne, associée à la présence de joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls, pourrait faire pencher la balance si la rencontre se déroule sur un schéma serré, avec des opportunités réduites pour chaque équipe.

Le rôle des cadres – dirigeants, sélectionneurs et leaders sur le terrain – sera clé pour imposer la stratégie la plus adaptée. Une gestion intelligente des transitions entre phases défensives et offensives, ainsi qu’une capacité à capitaliser sur les moments décisifs, distingueront l’équipe qui repartira avec la médaille de bronze.

Ce choc historique entre le Nigeria et l’Égypte promet un affrontement riche en intensité et en émotions, au service d’un enjeu qui dépasse le simple classement : il s’agit de conforter une stature continentale et d’afficher une résilience après la déception des demi‑finales. Que l’on penche pour la puissance offensive des Super Eagles ou pour l’expérience raffinée des Pharaons, ce combat pour la troisième place s’annonce comme l’un des temps forts de cette CAN 2025.