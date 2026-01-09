CAN 2025 : le programme des premiers quarts de finale

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive avec le lancement des quarts de finale. Après une phase de groupes disputée et des huitièmes de finale riches en intensité, place désormais aux confrontations directes entre les meilleures sélections du continent. À ce stade de la compétition, chaque match devient un enjeu majeur, où la moindre erreur peut mettre fin au parcours d’une équipe.

Les premiers quarts de finale programmés ce jour opposent des nations habituées aux grands rendez-vous africains. Entre ambitions affirmées, rivalités sportives et quête du sacre continental, la journée s’annonce déterminante pour la suite du tournoi.

Mali – Sénégal : un choc ouest-africain attendu

Le premier quart de finale met aux prises le Mali et le Sénégal. Coup d’envoi : 17h00 (GMT+1). Cette confrontation entre deux sélections d’Afrique de l’Ouest promet une opposition équilibrée. Le Mali s’est illustré depuis le début de la compétition par une organisation défensive solide et une discipline tactique remarquable. Les Aigles ont su gérer leurs matchs avec rigueur, en s’appuyant sur un collectif bien structuré et une capacité à exploiter les moments clés.

De son côté, le Sénégal aborde ce quart de finale avec le statut de champion en titre. Les Lions de la Teranga disposent d’un effectif expérimenté, mêlant joueurs évoluant dans les grands championnats européens et talents locaux bien intégrés. Leur parcours jusqu’ici reflète une équipe capable de gérer la pression et d’imposer son rythme face à des adversaires variés.

Ce duel s’annonce comme un véritable test pour les deux formations. Pour le Mali, il s’agit de confirmer sa progression et de franchir un cap dans la compétition. Pour le Sénégal, l’objectif est de poursuivre la défense de son titre et d’atteindre une nouvelle demi-finale.

Sur le plan tactique, la bataille du milieu de terrain pourrait être déterminante. La capacité à contrôler le tempo, à récupérer rapidement le ballon et à se projeter vers l’avant sera un facteur clé dans l’issue de la rencontre.

Cameroun – Maroc : une affiche de prestige

Le second quart de finale oppose le Cameroun au Maroc. Coup d’envoi : 20h00 (GMT+1). Cette affiche met en scène deux nations au palmarès impressionnant. Le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, reste une référence historique de la CAN. Les Lions Indomptables ont souvent démontré leur capacité à se transcender dans les grands rendez-vous, grâce à un mélange d’expérience, de puissance physique et de mentalité conquérante.

Le Maroc, de son côté, s’appuie sur une génération talentueuse et un projet sportif structuré. Les Lions de l’Atlas ont montré une organisation défensive solide depuis le début du tournoi, ainsi qu’une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Leur régularité dans les grandes compétitions internationales témoigne d’un niveau de performance élevé.

Ce quart de finale s’annonce très disputé, avec une opposition de styles entre la rigueur marocaine et l’impact physique camerounais. La gestion des temps forts, la discipline tactique et l’efficacité devant le but seront des éléments déterminants.

Les supporters peuvent s’attendre à un match engagé, où chaque détail comptera, notamment sur les phases arrêtées et les transitions rapides.

Une phase à élimination directe sans droit à l’erreur

Avec l’entrée en quarts de finale, la CAN 2025 bascule dans une phase où chaque match est décisif. Contrairement à la phase de groupes, il n’y a plus de possibilité de se rattraper. Une défaite signifie une élimination immédiate.

Les équipes doivent donc faire preuve de lucidité, de concentration et de maîtrise émotionnelle. La pression est maximale, aussi bien pour les joueurs que pour les encadrements techniques. Les entraîneurs sont appelés à faire des choix stratégiques précis, tant dans la composition de départ que dans la gestion des remplacements.

La capacité à lire le jeu et à s’adapter aux circonstances peut faire la différence dans des rencontres souvent serrées.

L’importance de l’expérience dans les grands rendez-vous

Les quarts de finale mettent souvent en avant l’importance de l’expérience. Les joueurs habitués aux grandes compétitions savent gérer les moments de tension, éviter les erreurs inutiles et rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final.

Les leaders d’équipe jouent un rôle central, en orientant le jeu, en rassurant leurs coéquipiers et en maintenant la discipline collective. Leur influence est particulièrement visible dans les matchs à fort enjeu, où la pression peut peser sur les plus jeunes.

Un football plus pragmatique

À ce stade de la compétition, le spectacle cède souvent la place au pragmatisme. Les équipes privilégient la solidité défensive et la gestion du tempo, quitte à prendre moins de risques offensifs.