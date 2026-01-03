CAN 2025 : le Sénégal sans pitié face au Soudan file en quart de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont ouvert une nouvelle étape décisive du tournoi. Après la phase de groupes, le tournoi entre dans sa phase à élimination directe, où chaque rencontre peut mettre un terme immédiat à l’aventure continentale d’une équipe. C’est dans cette dynamique que le Sénégal et le Soudan se sont retrouvés face à face, avec une qualification pour les quarts de finale comme unique objectif.

Le Soudan avait pourtant lancé idéalement son match. À la 6e minute, Aamir Abdallah ouvre le score et crée la surprise en prenant de vitesse la défense sénégalaise. Cette réalisation restera cependant la seule pour les Faucons de Jediane, qui n’ont pas réussi à maintenir la même intensité face à un adversaire mieux armé sur la durée.

Maîtrise tactique et réalisme décisif du Sénégal

Le Sénégal a réagi sans précipitation et a égalisé à la 29e minute, lorsque Pape Gueye conclut une phase offensive bien construite pour remettre les deux équipes à égalité. Le même joueur va ensuite faire basculer la rencontre juste avant la pause, en inscrivant un second but à la 45e+3 minute, offrant l’avantage aux siens au moment de regagner les vestiaires.

En seconde période, le Sénégal impose davantage son rythme, contrôle les espaces et limite les occasions adverses. Cette domination se traduit par un troisième but à la 77e minute, œuvre d’Ibrahim Mbaye, qui scelle définitivement le sort de la rencontre. À cet instant, l’écart reflète la supériorité collective des Lions, plus précis et plus constants dans les moments clés.

Un moment de gloire mais insuffisant du Soudan

Malgré l’élimination, le Soudan aura montré de l’audace et une capacité à exploiter les premières opportunités. La suite du match met toutefois en évidence les limites face à une sélection sénégalaise capable de renverser une situation défavorable et de verrouiller le jeu une fois l’avantage acquis.

Au terme de la rencontre, le Sénégal s’impose 3 buts à 1 et valide son billet pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga confirment leur statut en combinant réaction rapide, efficacité offensive et gestion maîtrisée du score, tandis que le Soudan quitte la compétition après un parcours marqué par un exploit initial mais freiné par la rigueur d’un adversaire de taille.