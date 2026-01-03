CAN 2025 : ouverture des huitièmes de finale ce samedi 03 Janvier 2026

La phase à élimination directe s’ouvre ce samedi 3 janvier 2026 à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF (Maroc 2025), avec deux affiches au programme : Sénégal–Soudan à Tanger et Mali–Tunisie à Casablanca. Deux rencontres aux profils différents, mais avec le même impératif : gagner, car la marge d’erreur n’existe plus en huitièmes de finale.

Sénégal VS Soudan à 17h00 (heure locale) | Stade : Grand Stade de Tanger

Le Sénégal aborde ce premier huitième de finale du jour avec l’étiquette d’un candidat naturel au dernier carré. L’équipe s’est construite une réputation de bloc solide, capable de faire la différence par son intensité, sa maîtrise des temps faibles et sa capacité à accélérer au bon moment. Dans un match couperet, cette expérience des grands rendez-vous pèse souvent lourd.

En face, le Soudan s’avance avec un statut différent : celui d’une sélection qui a su se frayer un chemin jusqu’à ce stade et qui entend prolonger son tournoi. La dynamique soudanaise figure parmi les faits marquants de cette CAN, portée par un collectif accrocheur, un engagement constant et une discipline tactique qui lui a permis de rester compétitive. À ce niveau de la compétition, l’objectif sera clair : résister, fermer les espaces entre les lignes et exploiter la moindre opportunité sur transitions ou phases arrêtées.

Ce qu’il faut surveiller :

– la capacité du Sénégal à déséquilibrer un adversaire regroupé sans s’exposer ;

– la gestion des temps forts du Soudan, notamment sur coups de pied arrêtés ;

– l’aspect mental, l’ouverture du score pouvant reconfigurer totalement la physionomie du match.

Mali VS Tunisie à 20h00 (heure locale) | Stade : Mohammed V, Casablanca

La deuxième rencontre du jour promet un duel serré entre le Mali et la Tunisie, deux sélections habituées aux matches à forte intensité et aux scénarios tendus. Ce type d’opposition, souvent fermé au départ, se joue fréquemment sur un enchaînement : une erreur de relance, une situation de supériorité numérique, une inspiration individuelle ou un ballon arrêté bien exploité.

Côté malien, l’idée sera de faire valoir la densité athlétique et la capacité à se projeter rapidement, tout en conservant un équilibre défensif indispensable dans un match à élimination directe. La Tunisie, de son côté, arrive avec une culture tactique structurée, fondée sur la discipline du bloc, la gestion des espaces et un rapport au risque généralement mesuré. Dans un huitième de finale, cette maîtrise peut devenir un avantage si le match s’installe dans une bataille de patience.

Ce qu’il faut surveiller :

– le duel au milieu de terrain, clé dans la maîtrise du tempo ;

– la qualité des premières relances sous pression ;

– la capacité à convertir les temps forts en occasions franches.

Une journée qui lance les huitièmes de finale

Ces deux rencontres ouvrent une séquence décisive de la compétition. Les huitièmes de finale s’étalent sur plusieurs jours, avec d’autres affiches attendues dès dimanche et lundi. Mais ce samedi donne déjà le ton : les favoris cherchent à confirmer leur statut, les outsiders veulent prolonger l’aventure, et chaque équipe sait qu’une seule action peut suffire à faire basculer tout un tournoi.

Récapitulatif – Matchs du jour (samedi 3 janvier 2026)

– 17h00 : Sénégal vs Soudan — Grand Stade de Tanger

– 20h00 : Mali vs Tunisie — Stade Mohammed V, Casablanca