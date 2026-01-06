CAN 2025 : les derniers billets pour les quarts de finale en jeu ce mardi 06 Janvier 2026

La phase des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 touche à son terme ce mardi, avec deux rencontres décisives inscrites au programme. Après plusieurs jours de confrontation intense entre les sélections qualifiées, cette dernière journée vient clore une étape charnière de la compétition, en livrant les noms des deux dernières équipes appelées à poursuivre l’aventure.

Les enjeux sont clairs : une place en quarts de finale, synonyme de maintien dans la course au titre continental. Pour les équipes concernées, l’équation est simple : gagner ou quitter la compétition.

Le programme des matchs du jour

Deux confrontations sont prévues pour conclure les huitièmes de finale :

Publicité

Algérie vs RD Congo à 16h GMT

à 16h GMT Côte d’Ivoire vs Burkina Faso à 19h GMT

Ces deux rencontres opposent des sélections habituées aux joutes continentales, avec pour seul objectif la qualification. À ce niveau de la compétition, le calcul n’a plus sa place : seule la victoire permet de poursuivre l’aventure.

Une journée à fort enjeu

Cette dernière journée des huitièmes revêt une importance particulière. Elle ne se limite pas à compléter le tableau des quarts de finale, mais permet aussi de dégager une tendance claire sur les forces encore en présence.

Les équipes engagées savent que la moindre approximation peut être fatale. La pression, l’intensité et la rigueur tactique seront donc au cœur des débats, dans des matchs qui s’annoncent disputés jusqu’au coup de sifflet final.

Cap sur les quarts de finale

À l’issue de ces deux rencontres, la CAN 2025 basculera officiellement dans sa phase la plus relevée. Les quarts de finale, désormais entièrement connus, promettront des affiches de haut niveau entre des sélections qui auront su franchir l’obstacle des huitièmes.

Cette journée marque ainsi un tournant du tournoi, où chaque match pèse un peu plus lourd dans la quête du titre continental.