CAN 2025 : un vigile d'Etam viré en France après des propos racistes suite au match Algérie-Nigeria

Un agent de sécurité employé dans un magasin *Etam* à Villefontaine, près de Lyon, a été écarté après avoir publié une vidéo TikTok contenant des insultes racistes. Ces propos visaient l’arbitre sénégalais Issa Sy, qui officiait lors du quart de finale de la CAN 2025 entre l’Algérie et le Nigeria. La séquence, supprimée depuis mais largement relayée sur les réseaux sociaux, a contraint l’enseigne française de lingerie à réagir rapidement. Cette affaire met en lumière les manifestations de racisme anti-noir qui ressurgissent régulièrement dans le sillage des compétitions sportives.

La défaite des Fennecs face aux Super Eagles nigérians lors des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, disputée au Maroc le 10 janvier dernier, a engendré des réactions d’une rare violence verbale bien au-delà des enceintes sportives. Un homme présenté comme un ressortissant algérien vivant dans l’agglomération lyonnaise s’est filmé en train de proférer des injures ciblant directement l’officiel sénégalais chargé de diriger la rencontre. Les formulations employées, faisant référence aux animaux sauvages et aux cages, constituent des attaques explicitement liées à la couleur de peau de l’arbitre. La vidéo a rapidement circulé sur la plateforme X, accompagnée de nombreux appels à signaler son auteur auprès de Pharos, le portail gouvernemental dédié aux contenus illicites sur internet.

Etam réagit à la polémique raciste et écarte le vigile en France

L’identification de l’auteur comme agent de sécurité travaillant dans une boutique Etam située à Villefontaine a poussé l’enseigne française spécialisée dans la lingerie à sortir du silence. La marque a publiquement condamné ces déclarations qu’elle juge incompatibles avec ses valeurs fondamentales et confirmé que l’individu mis en cause ne serait désormais plus présent dans ses locaux. Cette réaction rapide illustre la pression considérable exercée par les internautes, qui ont massivement interpellé l’entreprise dès que le lien professionnel avec son établissement commercial a été mis au jour. Malgré la suppression de la vidéo originale par son auteur, sa propagation virale n’a pu être endiguée, de multiples captures et republications ayant permis de documenter avec précision la teneur des propos incriminés.

Publicité

Racisme anti-noir au Maghreb : une problématique persistante

Les tensions autour du racisme anti-noir au sein des communautés maghrébines constituent un phénomène amplement documenté depuis plusieurs décennies, aussi bien dans les pays d’Afrique du Nord qu’au sein des diasporas établies en Europe. De nombreux observateurs relèvent régulièrement la persistance de préjugés profondément ancrés, se traduisant par l’usage courant de termes péjoratifs pour désigner les personnes à la peau foncée. Le quotidien algérien El Watan avait lui-même interrogé cette réalité en évoquant les insultes et humiliations quotidiennes subies par les populations noires en Algérie. Cette problématique s’inscrit dans une histoire complexe mêlant héritage de la traite transsaharienne et constructions identitaires contemporaines. La Tunisie a marqué un tournant en 2018 en devenant le premier pays arabe et africain à criminaliser spécifiquement les actes et discours racistes, suivie par l’Algérie en 2020 avec une législation similaire que les organisations de défense des droits humains jugent toutefois largement inappliquée.

CAN 2025 : le match Algérie-Nigeria et l’arbitrage d’Issa Sy au cœur de la controverse

L’incident survenu en région lyonnaise prend place dans un climat particulièrement tendu entourant l’élimination de la sélection algérienne du tournoi continental. La confrontation face au Nigeria s’est achevée sur un score sans appel de deux buts à zéro en faveur des Super Eagles, mais les décisions de l’arbitre Issa Sy ont cristallisé l’amertume des partisans des Verts. Une main non sanctionnée dans la surface adverse dès les premières minutes a notamment nourri un profond sentiment d’injustice dans le camp algérien. Les scènes chaotiques survenues au coup de sifflet final ont particulièrement marqué les esprits, plusieurs joueurs se ruant vers le corps arbitral contraint de regagner les vestiaires sous protection policière. La Fédération algérienne de football a depuis déposé une plainte officielle auprès de la CAF et de la FIFA pour dénoncer les décisions litigieuses ainsi que l’attitude jugée irrespectueuse de l’officiel envers certains de ses joueurs.

Cette affaire ravive le souvenir d’incidents similaires ayant jalonné l’actualité française ces dernières années. En 2021, un individu se revendiquant algérien avait violemment pris à partie un livreur noir à Cergy en invoquant l’esclavage, suscitant l’organisation d’un rassemblement de protestation dans la capitale. De nombreuses voix issues de la communauté algérienne elle-même s’étaient alors élevées pour dénoncer ces agissements et réclamer une prise de conscience collective face à la persistance du racisme anti-noir. Les plateformes numériques jouent désormais un rôle d’amplificateur de ces incidents, facilitant certes l’identification rapide des auteurs mais favorisant également la diffusion massive de contenus haineux avant toute intervention des modérateurs.