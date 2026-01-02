CAN 2025 : voici le top 5 des sélectionneurs les mieux payés

Au fil des deux dernières décennies, la rémunération des sélectionneurs africains a connu une progression nette. En effet, les techniciens à la tête des grandes sélections bénéficient désormais de contrats alignés sur les ambitions sportives de leurs fédérations. L’arrivée d’entraîneurs issus du football européen, la professionnalisation des instances nationales et la hausse des revenus liés aux compétitions internationales ont contribué à redessiner la grille salariale. À l’heure où la CAN 2025 anime le Maroc et focalise l’attention du continent, cette évolution se traduit par des écarts marqués entre les bancs de touche.

Algérie, Afrique du Sud et Côte d’Ivoire dominent le classement des salaires à la CAN 2025

Sans surprise, l’Algérie occupe le sommet de cette hiérarchie financière. À la tête des Verts, Vladimir Petkovic apparaît comme le sélectionneur le mieux rémunéré du tournoi. Son salaire mensuel est estimé autour de 135 000 euros, un niveau rendu possible par les ressources importantes de la Fédération algérienne de football. À cette base s’ajoutent des primes liées aux résultats, notamment pour la qualification à la CAN et à la Coupe du monde 2026, qui renforcent encore l’attractivité de son contrat.

Derrière lui, le duo composé de Hugo Broos et d’Émerse Faé se partage la deuxième marche. D’après Le Parisien, le sélectionneur de l’Afrique du Sud et son homologue de la Côte d’Ivoire percevraient chacun environ 75 000 euros par mois. Deux trajectoires différentes, mais une même reconnaissance financière, reflet des attentes élevées placées dans ces équipes et de la volonté de leurs fédérations de sécuriser une expertise jugée décisive à ce stade de la compétition.

Entraîneurs africains et expatriés face aux enjeux financiers des fédérations nationales

Pour compléter le top 5, deux autres sélectionneurs engagés à la CAN 2025 figure juste derrière ce trio de tête. Il s’agit du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui et de celui du Nigeria, Éric Chelle. Leurs émoluments resteraient inférieurs à ceux du podium, mais nettement au-dessus de la moyenne observée lors des éditions précédentes. Voici ci-dessous le top 5 des sélectionneurs les mieux de la CAN 2025 :