CAN 2027 : voici le calendrier complet des qualifications

La Confédération africaine de football (CAF) a révélé le calendrier officiel des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, prévue du 19 juin au 18 juillet 2027 et co‑organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda en Afrique de l’Est. Cette étape éliminatoire qui débute en mars 2026 est bien plus qu’un simple calendrier : elle engage des nations entières dans une lutte sportive qui détermine les équipes les plus performantes du continent et cristallise l’ambition de nombreux pays pour une place dans le tournoi continental le plus prestigieux du football africain. Les trois pays hôtes bénéficient d’une qualification automatique, laissant aux autres sélections l’opportunité de se surpasser au fil des matchs répartis sur plusieurs fenêtres internationales jusqu’à la fin de 2026. La publication des dates structurant ces phases éliminatoires permet désormais aux supporters, entraîneurs et journalistes d’anticiper chaque rendez‑vous clé de cette course vers la CAN 2027.

CAN 2027 et le début officiel des éliminations

La Coupe d’Afrique des Nations 2027 (CAN 2027) représente bien plus qu’un simple tournoi de football : elle symbolise une étape majeure dans l’histoire du sport africain et un moment décisif pour renforcer l’unité régionale et l’infrastructure sportive sur le continent. Pour la première fois depuis 51 ans, l’épreuve sera accueillie par trois pays d’Afrique de l’Est – le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda – marquant un tournant dans la géographie traditionnelle de l’événement et soulignant la volonté de la Confédération africaine de football (CAF) de diversifier les zones hôtes et de stimuler le développement du football dans des régions moins souvent mises à l’honneur.

La campagne de qualification pour la CAN 2027 s’ouvrira avec un tour préliminaire programmé du 25 au 31 mars 2026. Cette étape concerne les 12 équipes africaines les moins bien classées au classement FIFA, qui s’affronteront en confrontations à deux matchs (aller et retour) pour déterminer les six nations qui accéderont à la phase suivante des éliminatoires. Ces confrontations se dérouleront dans une dynamique de duel continental intense, où chaque match revêt une importance stratégique, puisque seules la victoire et la progression garantissent une place dans la suite du parcours.

Ce tour préliminaire représente une porte d’entrée cruciale pour les nations moins bien classées, parfois confrontées à des contraintes de ressources et de préparation, mais désireuses de marquer l’histoire de leur pays en se frayant un chemin jusqu’à la phase de groupes. Des rencontres comme Djibouti contre Soudan du Sud ou Somalie contre Maurice figurent parmi les affiches qui lanceront cette première phase.

Phase de groupes : enjeux et déroulement

Une fois déterminées les équipes issues du tour préliminaire, la compétition se poursuit avec la phase de groupes, qui regroupe la majorité des nations africaines participantes. Cette phase s’étendra sur trois grands blocs de dates en fin d’année 2026. Les journées 1 et 2 sont prévues entre 21 septembre et 30 septembre 2026, suivies des journées 3 et 4 du 1er au 6 octobre 2026. Après une pause internationale, les journées 5 et 6 auront lieu du 9 au 17 novembre 2026, clôturant ainsi le calendrier des confrontations de poule.

Chaque groupe rassemblera trois ou quatre équipes qui s’affronteront selon un calendrier équilibré entre matchs à domicile et à l’extérieur. Le classement final dans ces groupes déterminera les nations directement qualifiées pour la phase finale de la CAN 2027. Selon le format défini par la CAF, les 13 vainqueurs de groupe gagneront leur ticket pour la compétition continentale. En outre, les trois meilleurs deuxièmes des poules décrocheront également une qualification directe.

Cette structure met en relief l’importance de chaque rencontre, car une seule victoire ou un match nul bien géré peut faire basculer l’ordre du groupe et assurer une présence au tournoi estival 2027. Les équipes établies, souvent considérées comme favorites, devront rester vigilantes face à des outsiders déterminés à créer la surprise et à se hisser parmi les meilleures sélections africaines.

Barrages finaux : dernières chances de qualification

Pour les nations qui termineront deuxièmes mais ne feront pas partie des trois meilleurs deuxièmes, une ultime opportunité de rejoindre la phase finale sera offerte via un tour de barrages prévu en novembre 2026. Dans ce cadre, des confrontations à élimination directe en aller‑retour permettront d’attribuer les derniers tickets disponibles pour la grande compétition. Ce système de barrages ajoute une dimension dramatique et imprévisible à la course aux qualifications, car il renverse parfois des situations où des équipes proches de la qualification directe doivent se battre jusqu’au bout.

Ces barrages, tout en garantissant une chance supplémentaire aux nations ambitieuses, renforcent aussi l’importance de la compétitivité dans chaque groupe initial, car les résultats en phase de poule influenceront grandement la position et la voie d’accès à la phase finale.

Au terme de ce long processus étalé sur plus de huit mois, 24 équipes seront définitivement qualifiées pour participer à la CAN 2027 en juin et juillet en Afrique de l’Est, aux côtés des trois pays hôtes qui bénéficient de l’accès automatique. Pour les supporters, analystes et acteurs du football africain, ce calendrier complet des qualifications offre désormais une carte claire des dates clés à suivre, tout en soulignant l’intensité et l’équité des confrontations à venir.

Tour préliminaire du 25 au 31 mars 2026

Djibouti – Soudan du Sud

Tchad – Burundi

Somalie – Maurice

Seychelles – Lesotho

Érythrée – Eswatini

São Tomé-et-Principe – Éthiopie

Phase de poules