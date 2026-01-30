CAN de handball : le Bénin s’impose face au Kenya et se relance

La sélection béninoise de handball a enregistré sa première victoire dans le cadre de la 27ᵉ Coupe d’Afrique des nations seniors, à l’occasion de la Coupe du Président. Les Guépards ont dominé le Kenya sur le score de 33 buts à 30 au terme d’une rencontre disputée.

Le match s’est déroulé sur un rythme soutenu, avec deux équipes longtemps au coude-à-coude. Le Bénin a toutefois su prendre l’ascendant dans les moments décisifs, en s’appuyant sur une meilleure coordination collective et une efficacité offensive plus constante, particulièrement en seconde période. Cette maîtrise a permis aux Guépards de creuser un écart suffisant pour sécuriser le résultat. Cette victoire vient concrétiser les efforts consentis depuis le début du tournoi. Elle met en évidence les progrès de l’équipe, tant dans l’animation du jeu que dans la gestion des phases clés, un aspect qui avait fait défaut lors des précédentes sorties.

Avant ce succès, le Bénin avait connu un parcours contrasté dans cette phase de classement. Dimanche 25 janvier, les hommes de Basile Pinto se sont inclinés face au Cameroun (27-34). La rencontre avait pourtant démarré sur un équilibre, les deux formations se neutralisant durant le premier quart d’heure (8-8). L’expérience des Lions Indomptables a ensuite pesé. La sélection béninoise de handball a décroché par ailleurs son premier point à la 27ᵉ Coupe d’Afrique des Nations seniors hommes ce mardi 27 janvier. Opposés au Congo dans le cadre de la Coupe du Président, les Guépards ont conclu la rencontre sur un score de parité (27-27), au terme d’un duel disputé à Kigali.