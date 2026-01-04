Capture de Maduro : la Chine appelle à sa libération immédiate

Après plusieurs semaines de tensions diplomatiques et sécuritaires entre Washington et Caracas, Nicolás Maduro a été capturé par les autorités américaines lors d’une opération menée hors du territoire vénézuélien. Transféré à New York, le président vénézuélien est désormais détenu aux États-Unis, une situation qui a provoqué des réactions rapides sur la scène internationale et ravivé les clivages autour du respect du droit international et de la souveraineté des États.

La Chine dénonce une opération américaine jugée illégale

Ce dimanche, la Chine a officiellement demandé aux États-Unis la libération immédiate de Nicolás Maduro. Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, Pékin affirme que l’arrestation du dirigeant vénézuélien constitue une atteinte directe aux principes fondamentaux du droit international. Les autorités chinoises estiment que cette opération porte atteinte à la souveraineté du Venezuela et dénoncent une action menée en dehors de tout cadre légal reconnu.

Dans son communiqué, la diplomatie chinoise insiste également sur la sécurité personnelle du président vénézuélien et de son épouse, appelant Washington à garantir leur intégrité physique durant leur détention. Pékin demande en parallèle l’arrêt de toute initiative visant à provoquer un changement de pouvoir par la contrainte.

Un appel à la souveraineté du Venezuela et au respect du droit international

Au-delà de la situation individuelle de Nicolás Maduro, la prise de position chinoise met en avant une ligne constante de refus des interventions extérieures dans les affaires internes des États. Les autorités chinoises rappellent leur attachement au principe de non-ingérence et appellent à une résolution des différends par des voies politiques et diplomatiques.

Cette réaction intervient alors que la capture du président vénézuélien suscite des débats sur la légalité de l’action américaine et sur ses conséquences immédiates pour l’équilibre institutionnel du pays. À ce stade, aucune indication officielle n’a été donnée sur l’évolution judiciaire du dossier aux États-Unis ni sur les suites diplomatiques possibles entre Washington, Pékin et Caracas.

La demande chinoise de libération immédiate place désormais la question de Nicolás Maduro au centre des échanges internationaux, alors que plusieurs capitales observent avec attention les développements liés à cette détention et leurs répercussions sur les relations entre grandes puissances.