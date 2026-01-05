Capture de Maduro : Pyongyang dénonce le «caractère voyou et brutal» des USA

Il y a quelques jours, les États-Unis procédaient à l’arrestation de Nicolas Maduro, président du Vénézuéla, sur son sol. Une opération militaire retentissante, qui a marqué les esprits. Celui-ci sera bientôt entendu par la Cour de justice de New-York, avant un possible procès. Partout dans le monde, cette intervention a fait réagir.

Sans surprise, Pékin ou Moscou se sont rapidement prononcés en faveur d’une libération immédiate de Maduro, l’un de leurs alliés en Amérique du Sud, que ce soit du point de vue politique ou économique. Pyongyang s’est également prononcée en faveur de Maduro, critiquant ouvertement les méthodes américaines.

Après Pékin, Moscou et Téhéran, Pyongyang défend Maduro

En effet, la Corée du Nord a pointé du doigt l’atteinte grave à la souveraineté du Vénézuéla, par les États-Unis. Pour Kim Jong-un et ses représentants, cette action au caractère “voyou et brutal” vient corroborer la stratégie actuelle, qui consiste à développer de l’armement nucléaire le plus rapidement possible, afin de s’armer contre une éventuelle opération américaine.

Publicité

Le dirigeant vénézuélien a été transféré aux États-Unis pour y répondre de plusieurs chefs d’accusation, dont des faits liés au narcotrafic. Il risquerait, selon certains observateurs, plus de cent ans de prison. Aux États-Unis, les peines s’accumulent, pouvant ainsi parfois paraître surprenante.

Les prochaines heures s’annoncent, en ce sens, particulièrement intéressantes et délicates, la première audience de l’ancien chef de l’État étant attendu à midi (heure locale). Nous devrions ainsi en savoir plus sur les chefs d’inculpation prononcés à son encontre.

L’Europe appelle à une transition pacifique réussie

Les Européens eux, ont adopté une posture mitigée quant aux récentes opérations américaines. En effet, si certaines capitales, comme Paris, Londres ou Rome se sont prononcées en faveur de la chute de Maduro, quasiment tout le monde s’est accordé pour dire que les méthodes employées n’étaient clairement pas les bonnes. Aujourd’hui, l’appel est lancé en faveur d’une transition pacifique.