Centrafrique : réélu, Touadera invite Poutine dans son pays

La coopération entre la République centrafricaine et la Russie a pris une dimension stratégique au fil des dernières années, mêlant politique, sécurité et échanges économiques. Moscou a apporté un soutien constant à Bangui, notamment par le biais de formations militaires et d’appui aux forces locales, tandis que la Centrafrique a ouvert ses portes à des projets de développement et à des accords dans le domaine des ressources naturelles. Cette relation a permis au gouvernement centrafricain de renforcer sa position face aux défis sécuritaires internes et de maintenir un dialogue régulier avec Moscou sur des sujets clés pour le pays.

Réélection de Touadera et renforcement du lien avec Moscou

Faustin-Archange Touadera, en poste depuis 2016 à la tête de la République centrafricaine, a été confirmé pour un troisième mandat à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, avec une majorité absolue selon les résultats provisoires. Selon l’agence de presse russe TASS citée par Reuters, peu après cette victoire, le président centrafricain a adressé une invitation officielle à Vladimir Poutine pour qu’il se rende en Centrafrique, soulignant l’importance qu’il accorde à la poursuite des relations avec Moscou. Touadera a également fait savoir qu’il apprécie l’attention que le président russe porte aux liens avec Bangui, affirmant la confiance et le dialogue constants entre les deux pays.

Coopération politique et stratégique entre la Centrafrique et la Russie

Au-delà du volet sécuritaire, la Russie et la Centrafrique ont intensifié leur coopération politique. Des partis politiques des deux pays ont signé des accords de collaboration, renforçant les liens institutionnels et les échanges d’expertise. Les discussions entre Bangui et Moscou couvrent également des secteurs économiques comme l’exploitation minière, l’agriculture et l’énergie, ce qui permet à la Centrafrique de bénéficier d’un appui concret pour la mise en œuvre de certains projets nationaux.

Publicité

L’invitation à Poutine intervient à un moment où le pays cherche à consolider sa stabilité intérieure après des années de tensions et d’insurrections. La visite éventuelle du président russe pourrait faciliter de nouvelles initiatives communes et confirmer la position de la Russie comme partenaire clé de la Centrafrique dans différents domaines stratégiques.