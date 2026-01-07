Chine : ce qu'on sait du séisme qui a frappé le pays

En Chine, un tremblement de terre de magnitude 5,2 a été enregistré, ce mercredi matin dans le nord-ouest du pays. D’après les autorités locales, la secoursse aurait principalement touché le district autonome tadjik de Taxkorgan, lui-même rattaché à la préfecture de Kachgard, dans la région du Xinjiang.

Il semblerait, d’après le premier bilan proposé par les autorités, qu’aucune personne n’ait été blessé. Il apparaitrait également que les dégats matériels soient particulièrement limités, malgré la puissance de la secousse, à 5.2 sur l’échelle de Richter. Elle s’est produite à une profondeur estimée de 10 kilomètres sous la couche terrestre.

Un séisme de 5.2 sur l’échelle de Richter, en Chine

Les données communiquées par le Centre du réseau sismique de Chine situent l’épicentre à 37,58 degrés de latitude nord et 74,93 degrés de longitude est. Il s’agit d’une zoe montagneuse, peu habitée, aux confins de la Chine et proche de plaques tectoniques, indiennes et eurasiennes, notamment. C’est une zone propice à ce type d’événements.

Malgré tout, les autorités chinoises ont confirmé garder un oeil sur l’évolution de la situation. Une surveillancee renforcée et accrue de l’activité sismique dans la région a été mise en place, afin d’assurer la sécurité, notamment de populations et localités parfois isolées. Les réseaux électriques et les axes de communication, qui transitent dans la région, seront également placés sous surveillance.

D’autres pays sont sur le qui-vive, notamment l’Inde et le Bhoutan

Par ailleurs, aucun ordre d’évacuation n’a été donné. Les régions et pays alentours ont aussi confirmé avoir mis en place un système de surveillance, des ramifications de la secousse ayant également été ressentis au Bangladesh, en Inde ainsi qu’au Bhoutan. Sur place aussi, aucune mesure particulière n’a toutefois été annoncée.

La Chine est fréquemment touchée par des séismes, bien que leur ampleur est souvent contenue. La situation géographique du pays fait qu’il est assez largement exposé. De fait, face aux risques et menaces, les agences dédiées à la surveillance disposent de moyens importants leur permettant d’anticiper et, si besoin, donner l’alerte pour procéder à des évacuations à la fois rapides et massives des populations.