Chine : nouvelle vague d’arrestations de responsables d’Églises non officielles

En Chine, certaines communautés chrétiennes choisissent de pratiquer leur foi en dehors des structures religieuses reconnues par l’État. Ces groupes, souvent appelés « Églises non officielles » ou « Églises de maison », organisent leurs cultes dans des espaces privés, sans enregistrement administratif. Leur fonctionnement repose sur l’autonomie spirituelle et la discrétion, loin des cadres institutionnels contrôlés par les autorités. Cette organisation parallèle, tolérée de manière fluctuante selon les périodes et les régions, reste néanmoins perçue par le pouvoir comme une zone de non-conformité idéologique. C’est dans ce climat que de nouvelles arrestations viennent raviver les inquiétudes autour de la liberté de culte rapporte France 24.

Églises non officielles en Chine sous surveillance renforcée

Dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays, plusieurs responsables de l’Église Early Rain Covenant ont été interpellés par la police. Le dirigeant de la communauté, Li Yingqiang, a été arrêté à son domicile dans la ville de Deyang. Son épouse, Zhang Xinyue, ainsi que deux autres membres influents de l’Église, dont un pasteur, figurent également parmi les personnes placées en détention. D’autres fidèles ont été brièvement interrogés avant d’être relâchés, tandis que certains restent injoignables.

Early Rain Covenant fait partie des Églises dites « de maison », connues pour leurs rassemblements privés et leur refus d’adhérer aux structures religieuses agréées par l’État. Fondée par Wang Yi, juriste et figure chrétienne reconnue, cette communauté avait déjà attiré l’attention des autorités. Son fondateur purge une peine de neuf ans de prison depuis 2019 pour des faits liés à la sécurité de l’État.

Publicité

Les autorités locales n’ont pas précisé les motifs exacts des arrestations récentes. Une convocation mentionnerait toutefois une infraction fréquemment utilisée dans ce type d’affaires, visant les comportements jugés perturbateurs de l’ordre public. Les services de sécurité de Deyang et de Chengdu n’ont pas commenté officiellement ces opérations.

Au sein de la communauté, les responsables appellent à maintenir la cohésion et la solidarité entre fidèles, tout en poursuivant les activités religieuses malgré les pressions.

Répression religieuse et réactions internationales

Les arrestations de Sichuan ne constituent pas un cas isolé. En octobre, 18 responsables de l’Église Zion, une autre communauté chrétienne non reconnue, avaient été interpellés lors d’une opération nationale. En décembre, des organisations de défense des droits humains ont signalé la détention d’environ 100 membres d’une Église non officielle dans la province du Zhejiang.

Pour plusieurs observateurs, ces interventions ciblent en priorité les groupes religieux jugés indépendants du contrôle idéologique du Parti communiste chinois. Les autorités considèrent ces communautés comme réfractaires aux principes politiques imposés aux institutions religieuses reconnues.

À l’étranger, ces événements suscitent des réactions. Aux États-Unis, une commission parlementaire spécialisée sur la Chine estime que l’Église Early Rain aurait été visée en raison de son refus de se soumettre aux exigences du pouvoir. Des ONG rappellent que la Constitution chinoise garantit la liberté religieuse, tout en soulignant que seules cinq religions bénéficient d’une reconnaissance officielle encadrée par l’État.