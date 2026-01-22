Comment Barron Trump a sauvé une amie agressée à Londres

Une jeune Britannique a révélé devant un tribunal londonien comment le fils cadet du président américain Donald Trump lui avait porté secours lors d’une violente agression survenue en janvier 2024. Témoin de la scène par appel vidéo depuis les États-Unis, le jeune homme de 19 ans a contacté les services d’urgence britanniques pour signaler les faits. L’accusé, un ressortissant russe de 22 ans, comparaît actuellement devant la cour d’assises de Snaresbrook pour des charges incluant agression, viol et strangulation. Cette affaire met en lumière la réactivité d’un témoin à distance face à une situation de violence domestique.

La scène s’est déroulée aux premières heures du 18 janvier 2024 dans un appartement situé dans le quartier de Poplar, à l’est de Londres. Ce soir-là, Barron Trump reçoit un appel vidéo d’une connaissance britannique qu’il avait rencontrée sur les réseaux sociaux. Loin de la conversation amicale qu’il anticipait, le jeune Américain découvre une situation de détresse absolue. À travers l’écran de son téléphone, il aperçoit d’abord un plafond, puis entend des cris. L’image bascule ensuite vers le visage d’un homme avant de révéler la jeune femme en pleurs, visiblement frappée. L’appel ne dure qu’une quinzaine de secondes, mais ces quelques instants suffisent à Barron Trump pour comprendre la gravité de la situation et décider d’agir immédiatement malgré les milliers de kilomètres qui le séparent de la scène.

Appel au 999 : la réaction immédiate du fils de Donald Trump

Confronté à cette urgence depuis l’autre côté de l’Atlantique, le jeune homme cherche rapidement comment joindre les secours britanniques. À 2h23 du matin heure locale, il parvient à contacter le 999, le numéro d’urgence au Royaume-Uni. L’enregistrement de cet échange téléphonique a été diffusé devant les jurés lors de l’audience. On y entend Barron Trump expliquer à l’opératrice qu’une de ses connaissances se fait violemment battre, tout en fournissant l’adresse du domicile concerné. Face aux questions procédurales de l’opératrice cherchant à obtenir des informations complémentaires sur la nature de sa relation avec la victime, le jeune homme manifeste une certaine impatience, rappelant l’urgence de la situation. Il finit par s’excuser de son ton pressant tout en insistant sur la nécessité d’une intervention rapide, précisant que plusieurs minutes s’étaient déjà écoulées depuis l’appel vidéo.

Publicité

Lorsque les forces de l’ordre arrivent sur les lieux, la victime leur explique l’identité de la personne ayant alerté les secours. Les images captées par les caméras corporelles des policiers montrent un agent informant son collègue que l’appelant depuis les États-Unis serait vraisemblablement le fils du président américain. Pour confirmer cette information, les officiers demandent à la jeune femme de recontacter son ami. Au téléphone, celui-ci confirme avoir été témoin de l’agression et explique avoir choisi de prévenir les autorités plutôt que de rappeler directement, estimant qu’une confrontation avec l’agresseur aurait pu aggraver la situation.

Fils de Donald et Melania Trump : qui est Barron Trump ?

Barron Trump occupe une place singulière au sein de la famille présidentielle américaine. Né le 20 mars 2006, il est l’unique enfant issu du mariage entre Donald Trump et son épouse Melania Trump. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, ce jeune homme de 19 ans a grandi sous les projecteurs médiatiques, d’abord dans l’univers des affaires new-yorkaises, puis dans celui de la politique nationale lorsque son père accède à la Maison Blanche en 2017. Malgré cette exposition permanente, ses parents ont toujours veillé à préserver sa vie privée autant que possible. Actuellement étudiant en deuxième année à la Stern School of Business de l’Université de New York, il a récemment transféré ses études vers le campus de Washington. Cette affaire judiciaire londonienne révèle un aspect méconnu de sa vie personnelle, notamment ses connexions internationales nouées via les réseaux sociaux.

Procès à Londres : les accusations contre Matvei Rumiantsev

L’homme désigné comme l’agresseur, Matvei Rumiantsev, âgé de 22 ans et de nationalité russe, résidait dans le quartier de New Providence Wharf à l’est de Londres. Selon les éléments présentés par l’accusation, ce dernier entretenait une relation amoureuse avec la victime et nourrissait une jalousie prononcée envers l’amitié qu’elle entretenait avec le fils du président américain. Le soir des faits, il aurait tenté de joindre la jeune femme par téléphone avant d’entrer dans une colère violente. Les procureurs affirment qu’il a répondu à l’appel vidéo destiné à Barron Trump sur le téléphone de la victime, montrant brièvement son visage à l’écran avant de s’en prendre physiquement à elle. Il l’aurait tirée par les cheveux, projetée au sol, insultée à plusieurs reprises et frappée alors qu’elle se trouvait près du réfrigérateur.

La victime a livré un témoignage poignant devant la cour, qualifiant l’intervention de son ami américain de « signe de Dieu » survenu au moment le plus critique. Elle a également évoqué un historique de violences remontant à plusieurs mois après le début de leur relation, incluant des épisodes d’étranglement. Matvei Rumiantsev fait face à de multiples chefs d’accusation : coups et blessures, deux accusations de viol, strangulation intentionnelle et entrave à la justice. Ce dernier chef découle d’allégations selon lesquelles il aurait contacté la plaignante depuis sa détention pour tenter de la convaincre de retirer sa déposition, allant jusqu’à lui faire parvenir une lettre par l’intermédiaire d’un ami. L’accusé conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, et le procès se poursuit actuellement devant la juridiction londonienne.