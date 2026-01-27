Communales 2026 au Bénin : l’UPR en tête avec 963 conseillers, le BR suit avec 852

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a rendu publics, mardi 27 janvier 2026, les résultats définitifs des élections communales organisées le 11 janvier sur l’ensemble du territoire béninois. Les données publiées mettent en lumière les principaux équilibres politiques issus des urnes ainsi que les indicateurs majeurs de participation.

Au total, 7 834 608 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. Parmi eux, 2 872 802 citoyens ont accompli leur devoir civique, ce qui correspond à un taux de participation national de 36,67 %. La Céna recense 2 715 528 suffrages valablement exprimés, contre 157 274 bulletins nuls. Le scrutin s’est tenu dans 17 350 postes de vote répartis à travers le pays.

Sur le plan politique, l’Union progressiste le renouveau (UPR) arrive en tête du scrutin. Le parti totalise 1 328 475 voix, soit 48,92 % des suffrages exprimés. Cette performance lui permet d’obtenir 963 conseillers communaux, ce qui en fait la formation la plus représentée dans les conseils communaux à l’issue du vote.

Le Bloc républicain (BR) se positionne en deuxième place. La formation recueille 1 206 390 voix, représentant 44,43 % des suffrages valides, et décroche 852 sièges de conseillers communaux. L’écart entre les deux principaux partis se joue donc à la fois en nombre de voix et en répartition des sièges.

La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) enregistre 180 663 voix. Toutefois, ce score ne lui permet pas de franchir le seuil exigé pour l’attribution de sièges, et le parti ne comptera aucun conseiller communal dans la nouvelle mandature.