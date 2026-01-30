Communales au Bénin : Des recours formulés dans cinq communes

Après la proclamation des résultats définitifs des élections communales du 11 janvier par la Commission électorale nationale autonome (Cena), les premières contestations ont été portées devant la Cour suprême. Dès la publication des chiffres, plusieurs formations politiques ont engagé les recours prévus par le Code électoral. Cette démarche s’inscrit dans le cadre légal rappelé par le président de la Cena, qui a invité partis et candidats à privilégier exclusivement les voies juridictionnelles pour toute contestation.

Des recours concernent plusieurs communes, dont Akpro-Missérété, Zè, Porto-Novo, Allada et Lokossa. Les requérants évoquent des irrégularités présumées lors de la centralisation et de la proclamation des résultats. Ils estiment que certains chiffres officiels ne correspondent pas aux données consignées dans les procès-verbaux établis dans les bureaux de vote.

À Akpro-Missérété, des plaignants soutiennent que les résultats issus du dépouillement attribuaient cinq sièges à l’Union progressiste le Renouveau contre trois au Bloc républicain, alors que la répartition proclamée a été inversée. Des griefs similaires sont signalés à Zè, notamment dans l’arrondissement de Hèkanmè, où des contestataires affirment que les tendances observées lors du dépouillement public diffèrent des résultats publiés. À Porto-Novo, Allada et Lokossa, les recours font également état d’écarts entre les chiffres affichés localement et ceux validés au niveau central. Pour ces élections, seuls l’Union progressiste le Renouveau et le Bloc républicain sont concernés par la répartition des sièges. Le contentieux des élections communales relève exclusivement de la Cour suprême.