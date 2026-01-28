Condamné par la médecine, le chanteur Ray J mise sur le vaudou haïtien pour survivre

Le chanteur américain Ray J, hospitalisé début janvier à Las Vegas pour une pneumonie sévère, a révélé sur les réseaux sociaux que son cœur ne fonctionnerait plus qu’à 25% de sa capacité. Dans une vidéo publiée le 27 janvier 2026, l’artiste de 45 ans a affirmé que ses médecins lui auraient donné quelques mois à vivre, déclarant sans détour que « 2027 est définitivement terminé » pour lui. Face à ce pronostic qu’il qualifie de fatal, l’interprète du tube « One Wish » envisage désormais de se rendre en Haïti pour recourir à des pratiques traditionnelles. Cette annonce intervient dans une situation personnelle déjà tumultueuse pour la star, actuellement empêtrée dans plusieurs batailles judiciaires.

Ray J révèle une insuffisance cardiaque et accuse des années d’excès

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme visiblement éprouvé, le visage marqué par l’émotion et la fatigue. Ray J y confesse avoir détruit sa santé par des années de consommation excessive, évoquant une période où il ingurgitait quotidiennement plusieurs bouteilles d’alcool tout en prenant une dizaine de comprimés d’Adderall. Le chanteur a reconnu avoir cru son corps capable d’encaisser tous ces excès, se pensant « indestructible » selon ses propres termes. Cette illusion de résistance physique l’aurait conduit à négliger les signaux d’alerte envoyés par son organisme pendant des années. Dans sa confession publique, il a indiqué qu’une partie de son cœur serait désormais « noire » et irrémédiablement endommagée, des propos qui témoignent de la gravité perçue de son état.

Un ami présent lors de l’enregistrement a tenté de le raisonner, lui demandant de rester positif et de ne pas accorder trop de crédit aux prévisions médicales. Toutefois, le chanteur a maintenu sa position en affirmant simplement relayer ce que les professionnels de santé lui auraient annoncé. Cette hospitalisation au Nevada n’est d’ailleurs pas la première pour l’artiste, qui avait déjà été admis en 2021 pour une infection pulmonaire similaire survenue en pleine pandémie de COVID-19. Les récidives de ces problèmes respiratoires, combinées aux révélations sur l’état de son muscle cardiaque, dressent un tableau clinique particulièrement préoccupant pour ses proches et ses admirateurs.

Publicité

De « One Wish » aux téléréalités : parcours d’une icône du R&B américain

Né William Ray Norwood Jr. le 17 janvier 1981 à McComb dans le Mississippi, Ray J a grandi dans l’ombre de sa sœur aînée Brandy, devenue une star internationale du R&B dans les années 1990. Il débute sa carrière musicale en 1995 avec un premier album éponyme, avant de connaître un succès commercial considérable avec le titre « One Wish » en 2005, qui atteint la deuxième place du Billboard Hot 100. Au-delà de la musique, il s’est illustré dans plusieurs séries télévisées et films, tout en devenant une figure incontournable de la téléréalité américaine avec des émissions comme « For the Love of Ray J » et « Love & Hip Hop: Hollywood« . Son nom reste également associé à une sextape avec Kim Kardashian diffusée en 2007, un scandale qui a contribué paradoxalement à propulser la carrière médiatique de cette dernière. Entrepreneur dans l’âme, il s’est également lancé dans les affaires technologiques, notamment avec la marque d’électronique Raycon. Cette trajectoire faite de hauts et de bas médiatiques prend aujourd’hui une tournure dramatique avec ces révélations sur son état de santé.

Ray J annonce un voyage en Haïti pour tenter le vaudou

Face à ce qu’il présente comme une impasse médicale, l’artiste a annoncé son intention de se rendre en Haïti dans les prochaines semaines pour explorer des approches thérapeutiques alternatives. Il a évoqué vouloir « essayer le vaudou« , promettant de diffuser son périple en direct sur les réseaux sociaux pour partager cette expérience avec ses fans. Le vaudou haïtien, religion syncrétique héritée des traditions africaines et mêlée au catholicisme colonial, comprend des pratiques spirituelles et des rituels de guérison transmis depuis des générations. Le chanteur n’a pas précisé quel type de traitement ou de cérémonie il comptait solliciter une fois sur place, laissant planer une part de mystère sur ce projet annoncé.

Sur le plan personnel, la situation de Ray J apparaît tout aussi complexe. Séparé de Princess Love, avec qui il partage deux enfants, Melody et Epik, il fait actuellement l’objet d’une ordonnance restrictive lui interdisant tout contact avec sa famille. Cette mesure judiciaire découle d’un incident survenu en novembre 2025, lors duquel il aurait brandi une arme en présence de son ex-compagne et de leur fille. Inculpé de plusieurs délits, il reste dans l’attente de son procès tout en gérant simultanément un litige avec Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner, qui l’accusent de diffamation dans l’affaire de leur sextape. Dans sa vidéo, le chanteur a tenu à remercier ses parents pour leur soutien ainsi que sa sœur Brandy, qui assumerait désormais ses charges financières. Il a également exprimé ses dernières volontés avec une sobriété désarmante, demandant à être incinéré plutôt qu’enterré le moment venu.