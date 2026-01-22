Conseil de la Paix : Trump affirme que Poutine a accepté son invitation

Le projet américain de créer un « Conseil de Paix » peut-il aboutir ? D’après les premiers retours de Donald Trump, la réponse est « Oui« . Pour preuve, la Russie aurait accepté de rejoindre ce programme. C’est en tout cas ce que le pensionnaire de la Maison-Blanche a annoncé à l’occasion de sa venue au Forum de Davos, mercredi.

Selon les déclarations du président américain, Vladimir Poutine aurait donné son accord pour rejoindre le Conseil de paix qu’il souhaite mettre en place. Cette instance, présentée par Washington comme un nouvel espace de discussion internationale, se veut distincte des cadres actuels, notamment de l’ONU, que la Maison-Blanche critique de plus en plus vivement.

La Russie aurait dit oui à Washington, pour rejoindre son « Conseil de Paix »

Une sortie qui intervient quelques heures après que Moscou se soit toutefois montré plutôt circonspect. D’après les informations dévoilées par le Kremlin, le président Vladimir Poutine aurait simplement demandé aux services du ministère des Affaires étrangères d’examiner les documents transmis puis de consulter pays proches et partenaires afin de “prendre la température”.

Le Conseil de paix imaginé par Donald Trump aurait pour objectif principal de travailler sur plusieurs dossiers internationaux, dont la situation au Proche-Orient. Cependant, nul ne sait réellement comment ces nations s’y prendront. Cependant, Washington semble marquer sa volonté de redevenir l’un desa cteurs majeurs face aux déséquilibres internationaux qui touchent le monde. Une manière de reprendre la main.

Un milliard de dollars à dépenser, pour entrer dans ce groupe fermé des nations

Rappelons que cette entrée se fera au prix d’un milliard de dollars. Moscou pourrait demander à ce que cette somme soit prélevée sur les avoirs gelés, en raison de la guerre en Ukraine. Ces fonds gelés, lorsqu’ils seront récupérés pourraient aussi servir à financer les zones touchées par les combats, en participant notamment à la reconstruction de la région.