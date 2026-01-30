Côte d'Ivoire : 3 ans de prison pour l'ex-député malien Mamadou Hawa Gassama

L’affaire entre Mamadou Hawa Gassama et la justice ivoirienne avait débuté en juillet 2025, après que l’ancien député malien a tenu des propos jugés offensants envers le président Alassane Ouattara, diffusés sur internet. Ces déclarations ont entraîné son interpellation à Abidjan et son inculpation pour « offense au Chef de l’État » et « diffusion d’expressions outrageantes ». Au fil du procès, qui a attiré l’attention sur les relations entre Bamako et Abidjan, Gassama a présenté des excuses publiques et reconnu certains faits, avant que le tribunal ne prononce sa condamnation.

Condamnation à Abidjan et sanctions financières

Le vendredi 30 janvier 2026, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a prononcé sa décision dans l’affaire. Mamadou Hawa Gassama a été condamné à trois ans de prison ferme et à une amende de cinq millions de FCFA. Initialement, le procureur avait demandé cinq ans de réclusion et une amende de 500 000 FCFA. Le verdict final réduit donc la durée de détention mais augmente considérablement le montant de l’amende. D’après Mali Actu, la défense doit d’abord examiner l’intégralité du jugement avant de se prononcer sur un appel.

Procès et conséquences pour le député malien

Mamadou Hawa Gassama se retrouve désormais non seulement derrière les barreaux mais également sous une pression financière. Cette condamnation intervient après plusieurs semaines de débats et d’audiences au cours desquelles le député avait tenté de limiter l’impact de ses déclarations en présentant des excuses officielles.

Mamadou Hawa Gassama est un ancien député malien de la circonscription de Yélimané, qui a siégé pendant plus de vingt ans et fait partie du Conseil national de transition (CNT) du Mali. La sentence prononcée à Abidjan clôt pour l’instant une étape de ce dossier, mais l’avenir judiciaire de Mamadou Hawa Gassama pourrait évoluer si la défense décide de recourir à la voie de l’appel.