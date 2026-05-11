Ligue 1 : le malien Mamadou Sangaré prêt à entrer dans la cour des très grands ?

L’international malien Mamadou Sangaré a été désigné meilleur joueur africain de Ligue 1 ce lundi, en remportant le Prix Marc-Vivien Foé pour la saison 2025-2026. Le milieu de terrain du RC Lens succède au Marocain Achraf Hakimi et s’impose dès sa première année dans le championnat français.

Âgé de 23 ans, le natif de Bamako a recueilli 313 points lors du vote organisé par RFI et France 24, qui attribuent chaque année cette distinction. Il devance Lamine Camara (AS Monaco) et Moussa Niakhaté (Olympique lyonnais). « Je suis content d’avoir gagné ce trophée », a réagi le joueur lensois, saluant le soutien de ses coéquipiers.

Une première saison marquée par la maîtrise du tempo

Arrivé en France sans expérience préalable en Ligue 1, Mamadou Sangaré s’est rapidement imposé dans l’entrejeu lensois. Son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts ont structuré le milieu de terrain du club nordiste. Positionné en numéro 8, il a assuré la transition entre récupération et projection, tout en limitant les pertes de balle dans des zones sensibles.

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Sa lecture des trajectoires et son placement lui ont permis d’anticiper de nombreuses situations défensives. Dans un système exigeant sur le plan tactique, il a également montré une discipline constante, maintenant l’équilibre collectif lors des phases de transition. Cette régularité sur l’ensemble de la saison explique son écart significatif au classement final du trophée.

Des marges de progression vers le très haut niveau

Pour franchir un cap supplémentaire, le milieu malien devra désormais renforcer son influence dans les trente derniers mètres. Les milieux africains ayant marqué durablement l’histoire du football européen, à l’image de Yaya Touré ou Michael Essien, ont combiné impact physique et apport décisif en attaque.

Sangaré dispose déjà des bases techniques pour évoluer dans ce registre, mais devra augmenter son nombre de buts et de passes décisives afin de peser directement sur l’issue des rencontres. Le développement d’un leadership plus affirmé constitue également un levier attendu pour s’imposer dans des clubs engagés en compétitions européennes.

Une reconnaissance qui ouvre de nouvelles perspectives

Le prix Marc-Vivien Foé, créé en 2009, distingue chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il a notamment récompensé par le passé des profils devenus incontournables sur la scène internationale. En devenant le premier Malien à l’obtenir, Mamadou Sangaré s’inscrit dans cette trajectoire ascendante.

Sa prochaine étape se jouera sur la durée, avec la confirmation attendue lors de la saison 2026-2027 et, potentiellement, une exposition accrue en compétitions européennes. En effet, RC Lens va participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions et ça sera l’occasion pour Sangaré de basculer encore dans une autre dimension.