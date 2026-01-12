Coupe de France : le Paris FC crée l'exploit en éliminant le PSG au Parc des Princes

Le Paris Football Club a réalisé l’un des plus grands exploits de son histoire ce lundi 12 janvier 2026 en s’imposant face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0 lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Devant près de 48 000 spectateurs réunis au Parc des Princes, les hommes de Stéphane Gilli ont déjoué tous les pronostics grâce à une réalisation de Jonathan Ikoné à la 74ème minute. Cette victoire permet au promu en Ligue 1 d’accéder aux huitièmes de finale tout en mettant fin à la défense du titre des champions d’Europe en titre. Un résultat qui restera gravé dans les annales du football francilien.

Jonathan Ikoné offre une victoire historique au Paris FC face au PSG

La rencontre s’annonçait comme un défi titanesque pour le Paris FC. Les bookmakers accordaient une probabilité de victoire de seulement 2% aux visiteurs, tandis que les analystes estimaient les chances du PSG à 84%. Sur le papier, tout plaidait en faveur des Parisiens de Luis Enrique, récents vainqueurs du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille aux tirs au but au Koweït. Le club de la capitale restait invaincu depuis sept rencontres toutes compétitions confondues et avait entamé sa campagne de Coupe de France par une démonstration contre Fontenay-le-Comte en cinquième division. Face à cette armada, sacrée championne d’Europe en mai dernier après un triomphe retentissant 5-0 contre l’Inter Milan, le pensionnaire du stade Charléty semblait condamné à subir. Promu dans l’élite grâce au rachat finalisé fin novembre 2024 par la holding Agache de la famille Arnault, le petit poucet parisien n’avait sur le papier aucune chance.

Pourtant, dès le coup d’envoi donné par l’arbitre Ruddy Buquet, le scénario a pris une tournure inattendue. Malgré une possession écrasante de 70% et pas moins de 25 tentatives dont 7 cadrées, les coéquipiers de Vitinha se sont heurtés à un mur nommé Obed Nkambadio. Le portier de 22 ans a multiplié les interventions décisives, repoussant tour à tour les assauts de Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique a tenté de renverser la vapeur en lançant simultanément Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Désiré Doué à l’heure de jeu, mais rien n’y a fait. La muraille défensive organisée en 5-4-1 par Stéphane Gilli a tenu bon, absorbant chaque vague offensive avec une discipline remarquable.

Publicité

Le derby parisien tourne à l’avantage du promu de Ligue 1

C’est finalement contre le cours du jeu que le Paris FC a trouvé la faille. Entré en jeu dès la 40ème minute à la place d’Alimami Gory, Jonathan Ikoné a su saisir sa chance lorsqu’Ilan Kebbal lui a délivré une passe décisive à la 74ème minute. L’ancien joueur de Lille a trompé Lucas Chevalier d’une frappe imparable, inscrivant son quatrième but de la saison en Coupe de France. Les vingt dernières minutes ont ensuite viré au siège, le PSG jetant toutes ses forces dans la bataille. Sept minutes de temps additionnel ont été accordées, durant lesquelles Otávio a écopé d’un carton jaune pour un tacle appuyé sur le Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Mais le verrou n’a jamais cédé.

Cette élimination constitue un revers majeur pour le Paris Saint-Germain, qui ambitionnait de conserver son trophée après avoir dominé le Stade de Reims 3-0 lors de la finale précédente. Pour le Paris FC, actuellement quinzième de Ligue 1 avec seulement deux points d’avance sur le barragiste, cette qualification représente une bouffée d’oxygène inestimable. Huit jours après leur défaite 2-1 en championnat sur cette même pelouse, les hommes de Stéphane Gilli ont pris leur revanche de la plus belle des manières. Le football a une nouvelle fois démontré que les statistiques et les pronostics ne font pas les matchs, et que la magie de la Coupe peut frapper à tout moment.