Coupe de France : Lens, Lyon et Montpellier brillent, Nice élimine Nantes aux tirs au but

Les seizièmes de finale de la Coupe de France ont livré leurs verdicts ce dimanche 11 janvier avec plusieurs rencontres disputées. Le RC Lens, leader de Ligue 1, a confirmé son statut en s’imposant à Sochaux, tandis que l’Olympique Lyonnais a réalisé un exploit à Lille. Montpellier a humilié Metz sur un cinglant 4-0, et l’OGC Nice a arraché sa qualification face à Nantes dans une séance de tirs au but haletante.

La journée de dimanche a révélé des écarts de niveau parfois impressionnants lors de cette phase éliminatoire. Le Racing Club de Lens a démontré pourquoi il caracole en tête du championnat français en dominant Sochaux sur le score de trois buts à zéro. Cette rencontre, initialement programmée samedi soir, avait dû être reportée en raison d’importantes chutes de neige dans le Doubs. Les conditions météorologiques avaient rendu la circulation impossible, obligeant les organisateurs à décaler le coup d’envoi à dimanche après-midi.

Face au quatrième de National, les Sang et Or ont monopolisé le ballon avec 62% de possession et affiché une remarquable précision dans leurs passes, atteignant 86% de réussite. Odsonne Édouard a ouvert les hostilités dès la vingt-deuxième minute, profitant d’un coup franc parfaitement exécuté par Adrien Thomasson. Les Sochaliens ont résisté vaillamment pendant près de soixante-dix minutes, mais ont finalement craqué dans les derniers instants. Matthieu Udol a doublé la mise à la quatre-vingt-septième minute avant qu’Abdallah Sima ne vienne clore les débats deux minutes plus tard. Cette neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues confirme l’excellente dynamique des Lensois.

Lyon poursuit sa série impressionnante face à Lille

L’affiche de la soirée opposant Lille à Lyon a tourné à l’avantage des visiteurs rhodaniens, qui ont signé leur treizième succès en quatorze rencontres. L’Olympique Lyonnais a frappé d’entrée de jeu avec un but d’Afonso Moreira inscrit après seulement quarante-cinq secondes de jeu. Cette réalisation express a sonné les Dogues, qui n’ont jamais réussi à renverser la vapeur. Juste avant la pause, la nouvelle recrue Endrick a inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises à la quarante-deuxième minute, offrant ainsi une avance confortable à son équipe. Les Lillois ont réduit l’écart par Ngoy à la vingt-huitième minute, mais cette réaction s’est avérée insuffisante face à des Lyonnais en pleine confiance. Cette performance confirme l’excellente forme des hommes de Pierre Sage, qui semblent intouchables depuis plusieurs semaines.

La soirée s’est révélée cauchemardesque pour le FC Metz, lanterne rouge de l’élite française, qui a subi une correction sans appel face à Montpellier. Les Héraultais, pensionnaires de deuxième division, ont infligé un sévère revers aux Grenats avec quatre buts inscrits sans réponse. Téji Savanier a lancé les hostilités dès la sixième minute en transformant un penalty concédé par Ousmane Ba. Le jeune Yanis Issoufou a inscrit son premier but professionnel vingt et une minutes plus tard, avant qu’Enzo Tchato ne corse l’addition cinquante secondes seulement après le retour des vestiaires. Nicolas Pays a parachevé la démonstration montpelliéraine en marquant le quatrième but à la soixante-quatrième minute. Les supporters messins, excédés par cette prestation indigne, ont exprimé bruyamment leur mécontentement en réclamant le départ des dirigeants.

La plus ancienne compétition de football français continue de réserver son lot de surprises et d’émotions fortes. Créée en 1917, elle demeure l’une des épreuves les plus prestigieuses du calendrier hexagonal, offrant aux formations amateurs l’opportunité de défier les géants du championnat professionnel. Cette année, le parcours vers la finale prévue le 23 mai prochain au Stade de France mobilise des milliers de clubs à travers tout le territoire. Les seizièmes de finale marquent l’entrée en lice des dernières formations qualifiées, avec trente-deux équipes encore en course pour décrocher le trophée.

Rennes renverse Chantilly, Nice triomphe aux tirs au but

À Beauvais, le Stade Rennais a évité le piège tendu par Chantilly, pensionnaire de National 2. Les amateurs ont même ouvert le score par l’intermédiaire d’Evens Joseph juste avant la pause, faisant naître l’espoir d’un exploit retentissant. Mais l’expulsion de Sambou Yatabaré pour une faute sévère à la soixante-huitième minute a changé la physionomie de la rencontre. Quentin Merlin a immédiatement remis les deux formations à égalité sur coup franc, avant que Mousa Al-Tamari ne donne l’avantage aux Bretons une minute plus tard. Elias Legendre a définitivement scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but rennais à la soixante-dix-huitième minute.

Le choc entre Nantes et Nice a tenu toutes ses promesses avec une fin de match palpitante. Sofiane Diop avait ouvert le score pour les Aiglons en profitant d’un centre précis de Jonathan Clauss à la vingt-cinquième minute. Les Canaris ont égalisé après la pause grâce à Herba Guirassy, auteur d’une frappe enroulée déviée qui a trompé Maxime Dupé. L’ancien gardien nantais s’est ensuite mué en héros pour son équipe actuelle, multipliant les arrêts décisifs en fin de rencontre. Elye Wahi a gâché une occasion en or de qualifier les siens directement, voyant son penalty repoussé par Patrik Carlgren à la soixante-huitième minute.

Lors de la séance des tirs au but, Dupé a confirmé son statut de sauveur en détournant la tentative de Youssef El Arabi, permettant à Nice de l’emporter cinq tirs au but à trois. Les Nantais, pourtant dominateurs en seconde période, quittent la compétition avec de nombreux regrets. Dans l’autre rencontre opposant deux formations de Ligue 2, Le Mans a pris le dessus sur Nancy dans une séance de penalties, quatre à un, après un match fermé qui s’est achevé sur un score vierge. Au total, huit clubs de première division et six pensionnaires de deuxième division ont validé leur billet pour les huitièmes de finale lors de ce week-end riche en rebondissements.