Mbappé pourrait quitter Nike après dix-neuf ans : Adidas et d'autres marques en embuscade

Le contrat de sponsoring liant Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et attaquant du Real Madrid, à l’équipementier américain Nike arrive à échéance le 31 juillet 2026. Selon le quotidien L’Équipe, le joueur de 27 ans n’aurait pas l’intention de prolonger cet engagement, ouvrant la voie à une bataille commerciale entre les grandes marques du secteur.

Le partenariat entre Mbappé et Nike remonte à ses huit ans. Dix-neuf ans plus tard, le joueur et son entourage estiment, selon Le Parisien, que les conditions financières actuelles — évaluées à environ 14 millions d’euros annuels — ne reflètent plus sa valeur marchande réelle. Les négociations avec l’équipementier américain seraient au point mort.

Une star mondiale malgré les turbulences

Champion du monde 2018 à dix-neuf ans, meilleur buteur de la dernière Ligue des champions et Pichichi du championnat espagnol, Mbappé reste l’un des footballeurs les plus bankables de la planète malgré une saison au Real Madrid marquée par les critiques. Forbes le classe parmi les sportifs les mieux payés au monde, avec des revenus de sponsoring estimés entre 30 et 40 millions d’euros par an toutes marques confondues. Ce statut alimente aujourd’hui les appétits des équipementiers concurrents de Nike.

Adidas en position de force

Adidas s’est rapidement positionnée comme la candidate la mieux placée pour décrocher le contrat. La marque allemande dispose d’un atout structurel : elle est l’équipementier officiel du Real Madrid, ce qui faciliterait l’alignement des obligations de sponsoring individuelles et collectives. Selon Tribuna.com, Adidas avait déjà tenté de séduire le joueur en lui proposant un contrat supérieur d’environ 20 millions d’euros à son précédent engagement, sans succès à l’époque. Under Armour figurerait également parmi les prétendants. Une piste plus inattendue circule : celle d’un partenariat axé sur le lifestyle plutôt que sur le sport de performance, à l’image du choix de Roger Federer en 2018, qui avait rompu avec Nike après vingt-quatre ans pour rejoindre Uniqlo.

Une décision attendue en pleine Coupe du monde

Le calendrier rend la situation particulièrement délicate. L’échéance du 31 juillet tombe en plein milieu de la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord, où Mbappé sera l’un des joueurs les plus exposés médiatiquement. Selon Le Parisien, Nike et la Fédération française de football auraient convenu d’une extension technique d’un mois du contrat afin d’éviter qu’il se retrouve sans équipementier sur les pelouses du tournoi. Le choix définitif de Mbappé devrait intervenir dans les semaines suivant la compétition, à l’issue de laquelle son nouveau partenaire commercial prendra le relais pour plusieurs saisons.