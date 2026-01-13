Cristiano Ronaldo s'énerve après avoir été remplacé face à Al Hilal

Depuis plus de deux décennies, Cristiano Ronaldo a façonné une carrière hors norme, marquée par des passages dominants à Manchester United, au Real Madrid puis à la Juventus, avant d’ouvrir un nouveau chapitre en Arabie saoudite. Multiple Ballon d’Or, recordman de buts en Ligue des champions et figure centrale de la sélection portugaise, CR7 s’est toujours distingué par une exigence extrême envers lui-même et son entourage. Cette mentalité de compétiteur, souvent saluée pour son efficacité, s’est à nouveau manifestée lors du choc très attendu entre Al-Nassr et Al Hilal, où un remplacement en fin de match a provoqué une réaction visible de la star portugaise.

Al-Nassr VS Al Hilal, un match à enjeu

Comme l’indique Goal, la rencontre entre Al-Nassr et Al Hilal était présentée comme un duel majeur du championnat saoudien, opposant deux équipes aux ambitions affirmées. Cristiano Ronaldo a rapidement justifié son statut en ouvrant le score avant la pause, récompensant une première période largement maîtrisée par son équipe. Al-Nassr a multiplié les initiatives offensives, imposant un rythme élevé et laissant penser que l’avantage pouvait être consolidé après le retour des vestiaires.

La physionomie du match a pourtant changé après la pause. Al Hilal est revenu avec des intentions plus affirmées et a su exploiter les espaces laissés par Al-Nassr. L’équilibre s’est rompu, et la domination initiale a cédé la place à une confrontation plus disputée. Malgré l’ouverture du score signée Ronaldo, Al-Nassr s’est retrouvé mené, sans parvenir à reprendre le contrôle du jeu de manière durable.

C’est dans ce contexte tendu que le choix de l’entraîneur Jorge Jesus est intervenu. À la 82ᵉ minute, alors que l’écart n’était que d’un but, Cristiano Ronaldo a été appelé vers le banc. Le timing de ce changement, dans un match encore indécis, a immédiatement attiré l’attention, tant l’influence du Portugais reste déterminante dans les moments clés.

Cristiano Ronaldo et le remplacement à la 82ᵉ minute

En quittant la pelouse, Cristiano Ronaldo a brièvement serré la main de Jorge Jesus, mais son langage corporel a trahi une irritation évidente. Gestes appuyés, regard sombre, attitude fermée : le mécontentement du joueur ne laissait guère de place au doute. Habitué à rester sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, surtout lorsque le score reste serré, CR7 n’a pas masqué sa frustration face à une décision qui écourtait sa soirée.

Tout au long de sa carrière, Ronaldo a montré une difficulté à accepter les sorties prématurées, qu’elles interviennent en club ou en sélection. Pour lui, chaque minute compte, particulièrement lorsque l’équipe est en difficulté et qu’un renversement de situation reste possible.